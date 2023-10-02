Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, suçlamaları yönelten New York Başsavcısı Letitia James ile "dolandırıcılık" suçlamalarının tutarlı olduğuna hükmeden Yargıç Arthur Engoron'ı eleştirdi.

Eski ABD Başkanı, avukatlarının, Engoron'un kararına itiraz ettiği duruşmaya itibarını korumak için bugün bizzat katılacağını duyurdu.

Bütün davanın "düzmece" olduğunu belirten Trump, yargıç Engoron'un kendisine "adaletsiz, dengesiz ve gaddarca" davrandığını savundu.

"Belgede tahrifat" ve "sigorta dolandırıcılığı" dahil 6 suçlama yöneltilen Trump hakkındaki dava, bugünkü jürisiz duruşmada karara bağlanacak.

Daha önce hakkında cinsel taciz ve vergi dolandırıcılığı suçlamalarıyla açılan davaların duruşmalarının birçoğuna katılmayan eski ABD Başkanı'nın, bugün görülecek davada, ifade verme zorunluluğu bulunmamasına rağmen duruşmaya katılacağını açıklaması "sürpriz bir gelişme" olarak değerlendiriliyor.

Trump hakkındaki dolandırıcılık davası

Başsavcı James, Trump'ın, üç çocuğunun ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan, Trump ve çocuklarının New York'ta bir daha şirket kurmasını ve 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını, 250 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyor.

"Emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada, Yargıç Arthur Engoron, eski Başkan ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalarda ve finansman sağlama evrakında, varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin suçlamaların mahkemede görülmesine hükmetmişti.

Engoron, 35 sayfalık kararında, Trump ile şirketinin ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.

Suçlamaların onanması durumunda Trump'ın bazı şirketlerinin kontrolü, mahkemece atanan kayyuma devredilebilecek.

Trump'ın avukatı Christopher Kise, kararı "gerçeklerden ve yürürlükteki hukuktan tamamen kopuk" olarak nitelemiş, itiraz başvurusunda bulunacaklarını bildirmişti.

AA