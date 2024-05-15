ABD'de başkanlık yarışında ön seçim süreci Nebraska, Maryland ve Batı Virginia eyaletlerindeki seçimlerle devam etti.

Her ikisi de rakipsiz olduğu için bir bakıma formalite olarak devam eden ön seçim sürecinde Demokrat aday adayı Biden ile Cumhuriyetçi aday adayı Trump bu üç eyalette de açık farkla kazandı.

Cumhuriyetçi Parti'nin tek aday adayı konumundaki Trump, halen yarışa devam eden Nikki Haley'nin büyük farkla önünde Nebraska'da yüzde 77, Maryland'da yüzde 80 ve Batı Virginia'da ise yüzde 88 düzeyinde oy aldı.

Demokrat Parti'de ise tek başına yarışan mevcut ABD Başkanı Biden, Nebraska'da yüzde 92, Maryland'da yüzde 86 ve Batı Virginia'da ise yüzde 70 düzeyinde oy aldı.

Cumhuriyetçi Parti'de resmi başkan adayı temmuz ayında, Demokrat Parti'de ise ağustos ayında yapılacak parti kongrelerinde belirlenecek.

ABD'de Trump ile Biden'ın bir kez daha karşı karşıya gelmesi beklenen başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü yapılacak.