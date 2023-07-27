İSTANBUL- Muharrem ayına özel olarak hazırlanan içerikler TRT 1, TRT 2, TRT Türk, TRT Müzik ve TRT Radyolarında izleyici ve dinleyiciyle buluşmaya devam ediyor. 1343 yıl önce Hazreti Hüseyin ve Ehli Beytin şehit edildiği “Kerbela Olayı”, Muharrem ayının 10. gününe denk gelen 28 Temmuz Cuma günü TRT’deki özel yayınlarla idrak edilerek izleyici ve dinleyiciyle buluşacak.

Yarın akşam saat 23.30’da TRT 1’de yayınlanacak “10 Muharrem Özel Ehl-i Beyt Aşkına” programında, Hz. Hüseyin’in hayat hikayesinden yola çıkarak adaletsizliğe ve zalimliğe karşı verilen mücadele 10 Muharrem temasıyla anlatılacak.

Ali Bektaş’ın sunum ve anlatımı, Zakirân Grubunun zikir ve duaları; Fatih Koca, Özgürcan Çoban, Deniz Toprak’ın icralarıyla Kerbela olayının anlamını işleyen “10 Muharrem Özel” programı, bu akşam saat 22.30’da TRT Müzik’te yayınlanacak. 19 Temmuz itibarıyla TRT Müzik’te her gün devam eden “Mah-ı Muharrem’de Mersiyeler” programı yarın son bölümüyle saat 15.10 ve 18.55’te TRT Müzik’te, saat 12.15’te ise TRT 1’de ekranlara gelecek.

TRT 2 ekranlarında 19 Temmuz itibarıyla her gün yayınlanan “Saadete Ermişlerin Bahçesi” programı, son bölümüyle yarın saat 16.45’te izleyicilerle buluşacak. Programda, yüzyıllardan bu yana Anadolu coğrafyasında Muharrem ayında okunan Fuzûlî’nin Hadikatü’s-Süeda eserinden bölümler ele alınacak ve Kerbela mersiyeleri icra edilecek.

17 Temmuz’dan itibaren her gün TRT Türk ekranlarında izleyiciyle buluşan “12 İmam” programında, İslam ümmeti içerisinde Hz. Muhammed'den rivayet edilen hadislerle birlikte 12 İmam’ın sıfatları ve hayatları ele alınıyor. Yarın saat 14.40 ve 19.50’de TRT Türk ekranlarında yayınlanacak programın son bölümünde, 12 İmam'ın hayatı izleyicilerle buluşacak.

TRT Türk ekranlarında yarın akşam saat 22.30’da yayınlanacak “10 Muharrem Şehitlerin Ser Çeşmesi” programında ise Ömer Tuğrul İnançer, Ahmet Özhan, Hafız Celal Yılmaz ve Hafız Murat Taştekin, 10 Muharrem’in manasını anlatacak.

19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren her akşam saat 20.00’de dinleyiciyle buluşan ve Fuzili’nin Kerbela Olayı’nı anlattığı “Hadikatüssüeda” adlı eserinin okumalarından oluşturulan “Erenlerin Bağı” programı ise TRT Radyo 1’de 12 bölüm halinde yayınlanmaya devam ediyor. Ayrıca TRT Radyo 1 başta olmak üzere diğer TRT Radyo kanallarında da Muharrem ayına özel içerikler işlenmeye devam ediyor.

HABER: MERVE ELÇİ