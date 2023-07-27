İSTANBUL AA- Jhojan Estiven Jimenez, Maicol Andres Jimenez ve Miguel Viera'nın rol aldığı film, işlediği suç nedeniyle Kolombiya ormanlarının ortasında bir çocuk merkezine hapsedilen bir gencin başından geçenleri anlatıyor.

Sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 6 film sinemaseverlerle buluşacak.

"Örümcek Ağı"

Samuel Bodin yönetmenliğindeki "Örümcek Ağı", evde yaşadığı tuhaf olayların nedeninin ailesinin sakladığı sırlar olabileceğini düşünen küçük bir çocuğun yaşadıklarını konu ediniyor.

Senaryosu Chris Thomas Devlin imzası taşıyan filmin başrollerinde Lizzy Caplan, Antony Starr ve Cleopatra Coleman yer alıyor.

"Lilith Cinleri"

Pınar Demiral, Berkant Aksoy ve Furkan Avcı'nın oynadığı Özlem Yeşilyurt'a ait haftanın yerli korku filmi "Lilith Cinleri", cinler ile insanlar arasındaki savaşa odaklanıyor.

Haftanın Animasyonları

Takehiko Inoue ile Yasuyuki Ebara'nın birlikte sinemaya uyarladığı Japon yapımı "The First Slam Dunk", küçükken abisini kaybeden 17 yaşındaki bir çocuğun, abisinin hayalini takip ederek yıldız bir basketbol oyuncusu olma yolunda verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Yerli anime film TRT ortak yapımı "Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş", üç yakın arkadaşın süvenlerini kaldığı yerden anlatmaya devam edecek.

"Kaygısız Baş"

Taha Ulukaya'nın yönetmenliğini üstlendiği haftanın yerli komedi filmi "Kaygısız Baş", bir adamın İstanbul'daki işinden kovulup memleketi Kapadokya'ya dönmesi sonrası gelişen olaylar etrafında dönüyor.