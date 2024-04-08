İstanbul

TRT'nin açıklamasına göre, TRT 1'de bayram sabahı, saat 6.15'te canlı yayınlanacak olan "Bayram Namazı" programıyla başlayacak. Ardından 8.30'da Sultanahmet Meydanı'ndan canlı yayınlanacak "Bayram Sevinci" programında ise Bekir Develi, konuklarıyla bayram sohbetleri gerçekleştirecek.

Aynı gün saat 21.40'ta "Bayram Havası" filmi ekrana gelecek.

Türkiye'nin merakla takip edilen yarışması "Lingo Türkiye" de 10 ve 11 Nisan'da saat 20.00'de, 12 Nisan'da 17.45'te bayram özel bölümleriyle TRT 1 ekranlarında olacak.

TRT 2'de eski bayramlar konuşulacak

TRT 2 ekranlarında ise arife günü saat 23.15'te ekranlara gelecek "Tarih Söyleşileri - Eski Bayramlar" programında tarihçi ve sosyolog Dr. Coşkun Yılmaz ile Prof. Dr. Mehmet İpşirli, eski bayramlar hakkında konuşacak.

Bayramın ilk günü saat 11.30'da ekranlara gelecek "Tarihin Ruhu - Eski Bayramlar" programında ise yakın tarihten bayram görüntüleri ve öyküleri izleyicilerle buluşacak.

TRT Çocuk ekranlarında, bayramın ilk üç gününde özel çizgi filmler çocukların beğenisine sunulacak. 10 Nisan saat 20.05'te "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa", 11 Nisan saat 20.05'te "Aslan HÜRKUŞ: Görevimiz GÖKBEY" ve 12 Nisan saat 20.05'te "Tay" filmleri ekrana gelecek.

TRT Müzik'te bayrama özel programlar

TRT Müzik de sevilen sanatçılar ve dillerden düşmeyen şarkılarla bayram sevincini yaşatacak.

Bayramın birinci günü saat 14.45'te "Sahnede" programında ünlü sanatçı Müslüm Gürses'e yer verilecek. Bayram sevinci, 19.00'da "Türkiye'nin Renkleri", 21.15'te Ekin Uzunlar ve konuklarının müziği sohbet ile harmanladığı "Ekin Zamanı" ve 23.00'te "Nostalji Konserleri Neşet Ertaş" programları ile gün boyunca sürecek.

Bayramın ikinci gününde ise saat 21.15'te ekranlara gelecek "Senin Şarkın" programının bayram özel bölümünde Esra İçöz ve İhsan Güvenç, Türk müzik tarihinde iz bırakmış eserleri icra edecek.

Bayramın son gününde saat 21.00'de bir TRT klasiği olan "Akşam Sefası" programı, bayram özel bölümü ile izleyicilerle buluşacak.

Türk dünyasından sanatçılarla bayram, TRT Avaz'da

TRT Avaz ekranlarında 10 Nisan saat 09.00'da "Pastane Bayram Özel" ve 14.00'te "Selçuklu Mutfağı Bayram Özel" programları ile Türk mutfak kültürü tanıtılacak.

Aynı gün saat 17.20'de TV'de ilk kez yayınlanacak ve Azerbaycanlı ünlü besteci Üzeyir Hacıbeyli'nin opera eserinden uyarlanan "Arşın Mal Alan" filmi izleyicilerle buluşacak. 22.00'de yayınlanacak "Bizim Sesler Bayram Özel" programında ise Türkiye ve Türk dünyasından sanatçıların katılımıyla eserler icra edilecek.

TRT Türk'ün sevilen eğlenceli mini animasyon programı "Dil Pare", yarın saat 08.15 ve 12.55'te ekranlarda olacak.

Bayramın birinci gününde ise saat 7.05'te "Bayram Sabahı" programı canlı yayınlanacak. TRT Türk'ün gündüz kuşağı programı "Günaydın Hayat" 11 ve 12 Nisan'da saat 11.30'da ekranlara gelirken 10, 11 ve 12 Nisan günlerinde saat 10.00'da "Aile", 14.00'te "Sağlık Olsun", 16.00'da da "Rehber" programları, bayram özel bölümleri ile TRT Türk ekranlarından izleyicilerle buluşacak.

TRT Kürdi'de seçkin eserler

TRT Kürdi'de bayram boyunca birbirinden renkli içerikler izleyiciyle buluşurken birinci gün saat 20.00'de ünlü sanatçı Aydın Aydın ile konukları Nil Çaçan, Hüseyin Kağıt ve Canan Yıldızca'nın seçkin eserler icra edeceği "Çepik (Alkış Bayram Özel)" programı yayınlanacak.

Bayram boyunca saat 10.00'da ekranlara gelecek "Rengen Jiyane (Sabahın Sesi Bayram Özel)" programında ise sanatçılar en coşkulu eserleri izleyiciler için seslendirecek.

Tabii'de bayrama özel içerikler

TRT'nin dijital platformu "tabii", izleyicilerine Ramazan Bayramı'na özel bir içerik seçkisi sunacak.

Çok sevilen "tabii" orijinal yapımı "Eyvah Ramazan Bey", TRT klasikleri arasında yer alan "Seksenler" ve "Gönül Dağı" dizileri, çocukların severek izlediği çizgi film "Ramazan Tayfa" ve "Aykut Enişte", "Deli ve Dahi" gibi merakla izlenen filmler başta olmak üzere bayrama özel tüm içerikler, "tabii" platformunda istenildiği zaman izlenebilecek.

Ramazan Bayramı'nın önemi TRT Radyoları'nda

TRT Radyoları da Ramazan Bayramı süresince özel içerik ve programlarla dinleyicisi ile olurken, TRT'nin tüm radyo kanallarında Ramazan Bayramı'nın dini ve milli anlamdaki önemi dinleyici ile paylaşılacak.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda da bayram boyunca eski bayram geleneklerinden Türk coğrafyasındaki bayram geleneklerine kadar pek çok özel konu yer alacak.