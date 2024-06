Ankara

TRT'den yapılan açıklamaya göre, çocukların bulunduğu her mecrada olmak için çalışan TRT Çocuk, web sitesi, mobil oyun ve uygulamalarıyla kullanıcılara ücretsiz ve reklamsız temiz içerik sağlıyor.

İlk yerli mobil oyun üreticisi çocuk kanalı olan TRT Çocuk, 39 mobil oyun ve uygulamasıyla 125 milyon indirilmeyi aştı. Böylece TRT Çocuk, dijital platformlarda Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk kanalı oldu.

Kullanıcılar, oyunlar ve uygulamaya istedikleri her an ve her yerde akıllı cihazlarından erişim sağlayabiliyor.

Uygulamalarla, çocukların kazanımlarını artırmak, onları eğlenceli ve güvenilir içeriklerle buluşturmak hedefleniyor.

TRT Çocuk Kanal Koordinatörlüğü bünyesindeki psikolog, pedagog, çocuk gelişim uzmanı ve içerik editörleri tarafından detaylı değerlendirme sürecinden geçirilerek tasarlanan uygulamaların altyapı çalışmaları, TRT Yeni Medya Kanal Koordinatörlüğü tarafından yürütülüyor.

Uygulamalar "Öğretmen Onaylı" rozet kazandı

Öğretmenler ile çocuk eğitimi ve medya uzmanları, uygulama mağazasında çocuklara yönelik yüksek kaliteli uygulamalarla ilgili önerilerde bulunuyor. Öğretmenler ve uzmanlar, uygulamaları, tasarıma, ilgi çekiciliğe, geliştirici niteliğe, yaşa uygunluğa, reklamların uygunluğuna, uygulama içi satın almalara ve tanıtımlara göre derecelendiriyor.

TRT Çocuk'un eğitici ve eğlendirici oyunlarından birçoğu "Öğretmen Onaylı" olma özelliğine sahip. TRT Çocuk Kitaplık'ın da "Öğretmen Onaylı" rozet almasıyla, bu ünvana sahip TRT Çocuk oyunlarının sayısı 32'ye yükseldi.

Bu uygulamalar arasında "TRT Çocuk Oyun Dünyası", "İbi", "Ege ile Gaga", "Rafadan Tayfa Mahalle", "Rüzgar Gülü", "Zorlu Yarış", "Canım Kardeşim", "Yarışçı", "Yapboz", "Müzik Atölyesi", "Maysa ve Bulut" da yer alıyor.