Istanbul

Arzen'in söz ve müziğine imza attığı "Biz Bitti Demeden Bitmez" adlı eser 3z Organization'ın Youtube hesabında yayınlandı.

Şarkıya ilişkin, açıklamada bulunan Arzen, A Milli Futbol Takımı için yazdığı şarkının prodüksiyonunu 3Z Organization'ın yaptığını aktararak, "Ne yani bir turnuva ya da bir kupayla kendimi sınayacak, onun sınırıyla mı sınırlı kalacaktım. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hür olmak bir çabanın eseri ve fakat benim karakterimdir." ifadelerini kullandı.

Şarkının bu istekle ortaya çıktığına işaret eden Arzen, "Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir. Türkiye, bağımsızlık ve özgürlük isteyen dünya mazlumlarının arzusudur. O yüzden Türk beklenendir. Bizi bir arzu kılan, bu bekleyiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yücel Arzen, Milli Takım maçlarının Özbekistan, ⁠Kırgızistan, Afrika Kıtası, Arap Yarımadası, Bosna, Pakistan, Endonezya gibi dünyanın dört bir yanında ekranlardan izlendiğine işaret ederek, "Çok coşkulu bir şarkı oldu. Umarım çok sevilir." ifadelerine yer verdi.