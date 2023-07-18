İSTANBUL AA- ABD'deki Santa Barbara Film Festivali'nde "En İyi Kısa Film" seçilerek Oscar'a aday adayı olan filmin yapımı ve senaryosunu üstlenen Furkan Daşbilek, yönetmeni Turan Haste ve başrol oyuncusu Mücahit Koçak, "Tohum Fikrinden Oscar Yoluna: Kısa Film Rutubet'in Yolculuğu" başlıklı etkinlikte filmin oluşum sürecine dair detayları paylaştı.

"Hikaye kayıp kızdan okula evirildi"

Yönetmen Haste, filmin bir kayıp kız hikayesi olarak başladığını ve zaman içinde son halini aldığını belirterek, "Önce bir karakterle başladık, daha sonra asıl hikaye, diğer kahramanlarıyla birlikte ortaya çıktı. En son kayıp kız merkezli hikayeden okulu merkez alan hikayeye evirdik projeyi." dedi.

Filmi Bolu'da çektiklerini aktaran Haste, "Ön hazırlıkları İstanbul'da yaptık ve uzun bir hazırlık süreci oldu. Oyuncu provalarını çok tekrarladık. Atmosferi iyi yansıtabilmek için kostüm provaları da yaptık." ifadelerini kullandı.

Haste, çocuk oyuncularla aynı sette çalışma tecrübesini ise "Çocuklarla çalışmak zor oldu. Genelde söz dinliyorlardı, hepsi o bölgenin çocuklarıydı. İlk günler bize adapte olmakta biraz zorlandılar. Daha sonra çocuklarla beraber vakit vakit geçirdik, birlikte oyunlar oynadık. Bizi yabancılamamaları için samimi ilişkiler kurduk." şeklinde anlattı.

"Venedik Film Festivali eşsiz bir tecrübeydi"

Filmin dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapmasına ilişkin ise Turan Haste, "Festivalden bize gelen cevapta hikayemizi ve görüntümüzü beğendikleri, bize inandıklarını söylediler. Bu festivale dahil edilmek bizim için çok eşsiz bir tecrübe oldu." dedi.

Yapımcı ve senarist Furkan Daşbilek de filmin hikayesini yazarken kendi hayatından bazı tecrübeleri yansıttığını ifade etti.

Filmi yazmaya Kovid-19 salgını döneminde başladıklarını belirten Daşbilek, "Pandemi döneminde yaşadığımız tecrübeler filmin atmosferini çok etkiledi. Aylarca aynı evde kapıdan dışarı çıkamadan oturduk. Hikayeyi yazma sürecinde yalnız başımızaydık ve dışarıdan gelen ambulans sesleri bizi karamsarlığa götürüyordu." diye konuştu.

"Projeye girmeden önce kalbimi dinledim"

Oyuncu Mücahit Koçak ise projede yer alma teklifi ilk olarak geldiğinde reddettiğini, fakat daha sonra kabul ettiğini söyleyerek, "Bundan önce 3 uzun metrajlı filmde başrol oynamıştım. 'Bir kısa filme girmek nasıl olur acaba' diye düşündüm. Proje teklifi yeniden geldiğinde kalbimi dinledim, Furkan'ı çok iyi tanımıyor olmama rağmen daha sonra olumlu cevap verdim. İyi ki projeye girmişim." ifadelerini kullandı.

Filmin Venedik Film Festivali'nde yer alması ve Oscar'a aday adayı olmasından gurur duyduğunu dile getiren Koçak, "Venedik'te bulunmak benim için bu filmin en büyük kazanımıydı. Diğer uluslararası festivallerde de yer almayı temenni ederim." dedi.

Cinemans, RemoFilms ve Creative Prodüksiyon yapımı olan "Rutubet", Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle ve TRT 12 Punto'nun ortak yapımında gerçekleştirildi.

Bir köyde geçen film, Anadolu'da zorunlu görevini yapan öğretmen İshak'ı odağına alıyor ve kayıp bir kız öğrencinin peşinde suçluluk ve masumiyet kavramlarını, insanın kötülükle mücadelesinin şekillerini ve sonuçlarını sorguluyor.