Gaziantep'li şair Nihat İlikcioğlu' nun " Vay,  Çocuklara Anlatılmaz, Gaziantep Şivesiyle { Simid Aşı } ve Şiirsin Be Kadın " adlı şiirleri Azerbeycan "' YURD " dergisi No.06  2023 tarihli 68 ve 69. sayfasında yayınlandı.

Yurd dergisinde yayınlanan işte o şiirler;

VAY

Ardından ağlıyor demişler
Ağlar ağlar susar demiş
Vay vicdansız vay

Seni unutamıyor demişler
Zaman en iyi ilaç, unutturur demiş
Vay hayırsız vay

Yüreğinin yangınlarını söndüremiyor demişler
Şiir yazar avunur demiş
Vay acımasız vay

Sabaha dek uyumuyor demişler
Işıkları kapatsın uyur demiş
Vay insafsız vay

Senden başkasını sevmiyor demişler
Her kışın sonu bahar, açmayan gül olmaz demiş
Vay gamsız vay

Elinde fotoğrafların düşmüyor demişler
Bir kibrit çöpüyle bir yığın kül olur demiş
Vay dinsiz imansız vay

Son nefesinde seni görmek istiyor demişler
O oyunun kurallarını iyi bilir demiş
Vay Allah’tan korkmaz vay

ÇOCUKLARA ANLATILMAZ!

Saçlarımın her bir telinin ağarmasının
Ağlayan gözlerimin her bir damlasının
Acıtan mazimin her bir sayfasının
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz

Mum gibi eriyip yapraklar gibi soluşumun
Bazen böyle sessiz sessiz oluşumun
Elimden gelmeyen boynu bükük duruşumun
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz

Yıllardır tek başıma kalışımın
İçip içip kadehleri duvarlara atışımın
Her günün sonunda dibe batışımın
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz

O kadar şarkıları, şiirleri ona yazdım
Erteledim bazı düşleri dona kaldım
Plağı başa sarmayın sona vardım
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz

Gördüğüm rüyalar hayra yorulmadı
İnsanlara bazı sorular sorulmadı
Düşmanlar arasında sular durulmadı
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz

O vefasız yar terk edişinin
Dönmemek üzere gidişinin
Kavgalar çıkarıp da didişinin
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz

Düşünceler içinde kaybolan uykusuzluğumun
Ruhumu hunharca sıkan huzursuzluğumun
Dünü bugünü unutmayan mutsuzluğumun
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz

Kimine dost, kimine el'dim
Vura vura sinemi deldim
Bugünüme nasıl geldim
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz

Yüreğime kanlı hançer saplandı
Yaşadıklarım ne düş ne yalandı
Bütün dünya biçare adımla çalkalandı
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz

Fikrime zarar aklımı firar edişimin
Öfkelendiğim sıka sıka dişimin
Buraya kadarmış son nefesimi verişimin
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz

GAZİANTEP ŞİVESİYLE -  SİMİD AŞI

Sulu gözlü olucu
Sovanla yicin simid aşını
Yağını salçaynan sovanı gavurucu
İlle de gışın
Turşuynan yicin simid aşını
Ne made ağrıtır ne başını
Belleme ki dok tutucu
Epmenen yicin simid aşını
Hamamdan gelen arvadlara goley olucu
Ayleylen yicin simid aşını
Ahanda bi önö savuşdurucu
Antep'te yicin simid aşını

ŞİİRSİN BE KADIN

Adam ‘’ şiiri ‘’ seviyordu

Kadın adamı

Kadın beni sevmiyorsun diye

Sitem ediyordu

Ayrılalım diyordu

Ağlıyordu

Adam sarıldı kadına

Sen zaten ‘’ şiirsin ‘’ dedi

Harf harf adına

Yüreğinin aşk fırtınalarını dize dize kustu

"Cem Olmak" müzikali İstanbul'da ilk kez sahnelendi "Cem Olmak" müzikali İstanbul'da ilk kez sahnelendi

Anladı ki

Seviliyordu

Kadın adamın gözlerine bakamadı

Göğsüne pustu

Ve sustu