Gaziantep'li şair Nihat İlikcioğlu' nun " Vay, Çocuklara Anlatılmaz, Gaziantep Şivesiyle { Simid Aşı } ve Şiirsin Be Kadın " adlı şiirleri Azerbeycan "' YURD " dergisi No.06 2023 tarihli 68 ve 69. sayfasında yayınlandı.
Yurd dergisinde yayınlanan işte o şiirler;
VAY
Ardından ağlıyor demişler
Ağlar ağlar susar demiş
Vay vicdansız vay
Seni unutamıyor demişler
Zaman en iyi ilaç, unutturur demiş
Vay hayırsız vay
Yüreğinin yangınlarını söndüremiyor demişler
Şiir yazar avunur demiş
Vay acımasız vay
Sabaha dek uyumuyor demişler
Işıkları kapatsın uyur demiş
Vay insafsız vay
Senden başkasını sevmiyor demişler
Her kışın sonu bahar, açmayan gül olmaz demiş
Vay gamsız vay
Elinde fotoğrafların düşmüyor demişler
Bir kibrit çöpüyle bir yığın kül olur demiş
Vay dinsiz imansız vay
Son nefesinde seni görmek istiyor demişler
O oyunun kurallarını iyi bilir demiş
Vay Allah’tan korkmaz vay
ÇOCUKLARA ANLATILMAZ!
Saçlarımın her bir telinin ağarmasının
Ağlayan gözlerimin her bir damlasının
Acıtan mazimin her bir sayfasının
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz
Mum gibi eriyip yapraklar gibi soluşumun
Bazen böyle sessiz sessiz oluşumun
Elimden gelmeyen boynu bükük duruşumun
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz
Yıllardır tek başıma kalışımın
İçip içip kadehleri duvarlara atışımın
Her günün sonunda dibe batışımın
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz
O kadar şarkıları, şiirleri ona yazdım
Erteledim bazı düşleri dona kaldım
Plağı başa sarmayın sona vardım
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz
Gördüğüm rüyalar hayra yorulmadı
İnsanlara bazı sorular sorulmadı
Düşmanlar arasında sular durulmadı
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz
O vefasız yar terk edişinin
Dönmemek üzere gidişinin
Kavgalar çıkarıp da didişinin
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz
Düşünceler içinde kaybolan uykusuzluğumun
Ruhumu hunharca sıkan huzursuzluğumun
Dünü bugünü unutmayan mutsuzluğumun
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz
Kimine dost, kimine el'dim
Vura vura sinemi deldim
Bugünüme nasıl geldim
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz
Yüreğime kanlı hançer saplandı
Yaşadıklarım ne düş ne yalandı
Bütün dünya biçare adımla çalkalandı
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz
Fikrime zarar aklımı firar edişimin
Öfkelendiğim sıka sıka dişimin
Buraya kadarmış son nefesimi verişimin
Hatıralarla dolu hikayeleri var
Çocuklara anlatılmaz
GAZİANTEP ŞİVESİYLE - SİMİD AŞI
Sulu gözlü olucu
Sovanla yicin simid aşını
Yağını salçaynan sovanı gavurucu
İlle de gışın
Turşuynan yicin simid aşını
Ne made ağrıtır ne başını
Belleme ki dok tutucu
Epmenen yicin simid aşını
Hamamdan gelen arvadlara goley olucu
Ayleylen yicin simid aşını
Ahanda bi önö savuşdurucu
Antep'te yicin simid aşını
ŞİİRSİN BE KADIN
Adam ‘’ şiiri ‘’ seviyordu
Kadın adamı
Kadın beni sevmiyorsun diye
Sitem ediyordu
Ayrılalım diyordu
Ağlıyordu
Adam sarıldı kadına
Sen zaten ‘’ şiirsin ‘’ dedi
Harf harf adına
Yüreğinin aşk fırtınalarını dize dize kustu
Anladı ki
Seviliyordu
Kadın adamın gözlerine bakamadı
Göğsüne pustu
Ve sustu