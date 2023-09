Gaziantep'li şair Nihat İlikcioğlu' nun " Vay, Çocuklara Anlatılmaz, Gaziantep Şivesiyle { Simid Aşı } ve Şiirsin Be Kadın " adlı şiirleri Azerbeycan "' YURD " dergisi No.06 2023 tarihli 68 ve 69. sayfasında yayınlandı.

Yurd dergisinde yayınlanan işte o şiirler;

VAY

Ardından ağlıyor demişler

Ağlar ağlar susar demiş

Vay vicdansız vay

Seni unutamıyor demişler

Zaman en iyi ilaç, unutturur demiş

Vay hayırsız vay

Yüreğinin yangınlarını söndüremiyor demişler

Şiir yazar avunur demiş

Vay acımasız vay

Sabaha dek uyumuyor demişler

Işıkları kapatsın uyur demiş

Vay insafsız vay

Senden başkasını sevmiyor demişler

Her kışın sonu bahar, açmayan gül olmaz demiş

Vay gamsız vay

Elinde fotoğrafların düşmüyor demişler

Bir kibrit çöpüyle bir yığın kül olur demiş

Vay dinsiz imansız vay

Son nefesinde seni görmek istiyor demişler

O oyunun kurallarını iyi bilir demiş

Vay Allah’tan korkmaz vay

ÇOCUKLARA ANLATILMAZ!

Saçlarımın her bir telinin ağarmasının

Ağlayan gözlerimin her bir damlasının

Acıtan mazimin her bir sayfasının

Hatıralarla dolu hikayeleri var

Çocuklara anlatılmaz

Mum gibi eriyip yapraklar gibi soluşumun

Bazen böyle sessiz sessiz oluşumun

Elimden gelmeyen boynu bükük duruşumun

Hatıralarla dolu hikayeleri var

Çocuklara anlatılmaz

Yıllardır tek başıma kalışımın

İçip içip kadehleri duvarlara atışımın

Her günün sonunda dibe batışımın

Hatıralarla dolu hikayeleri var

Çocuklara anlatılmaz

O kadar şarkıları, şiirleri ona yazdım

Erteledim bazı düşleri dona kaldım

Plağı başa sarmayın sona vardım

Hatıralarla dolu hikayeleri var

Çocuklara anlatılmaz

Gördüğüm rüyalar hayra yorulmadı

İnsanlara bazı sorular sorulmadı

Düşmanlar arasında sular durulmadı

Hatıralarla dolu hikayeleri var

Çocuklara anlatılmaz

O vefasız yar terk edişinin

Dönmemek üzere gidişinin

Kavgalar çıkarıp da didişinin

Hatıralarla dolu hikayeleri var

Çocuklara anlatılmaz

Düşünceler içinde kaybolan uykusuzluğumun

Ruhumu hunharca sıkan huzursuzluğumun

Dünü bugünü unutmayan mutsuzluğumun

Hatıralarla dolu hikayeleri var

Çocuklara anlatılmaz

Kimine dost, kimine el'dim

Vura vura sinemi deldim

Bugünüme nasıl geldim

Hatıralarla dolu hikayeleri var

Çocuklara anlatılmaz

Yüreğime kanlı hançer saplandı

Yaşadıklarım ne düş ne yalandı

Bütün dünya biçare adımla çalkalandı

Hatıralarla dolu hikayeleri var

Çocuklara anlatılmaz

Fikrime zarar aklımı firar edişimin

Öfkelendiğim sıka sıka dişimin

Buraya kadarmış son nefesimi verişimin

Hatıralarla dolu hikayeleri var

Çocuklara anlatılmaz

GAZİANTEP ŞİVESİYLE - SİMİD AŞI

Sulu gözlü olucu

Sovanla yicin simid aşını

Yağını salçaynan sovanı gavurucu

İlle de gışın

Turşuynan yicin simid aşını

Ne made ağrıtır ne başını

Belleme ki dok tutucu

Epmenen yicin simid aşını

Hamamdan gelen arvadlara goley olucu

Ayleylen yicin simid aşını

Ahanda bi önö savuşdurucu

Antep'te yicin simid aşını

ŞİİRSİN BE KADIN

Adam ‘’ şiiri ‘’ seviyordu

Kadın adamı

Kadın beni sevmiyorsun diye

Sitem ediyordu

Ayrılalım diyordu

Ağlıyordu

Adam sarıldı kadına

Sen zaten ‘’ şiirsin ‘’ dedi

Harf harf adına

Yüreğinin aşk fırtınalarını dize dize kustu

Anladı ki

Seviliyordu

Kadın adamın gözlerine bakamadı

Göğsüne pustu

Ve sustu