İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'de 3. hafta ertelenen karşılaşmalar dışında tamamlandı.
Haftanın son maçında Corendon Alanyaspor ile Atakaş Hatayspor 0-0 berabere kaldı.
Bir maçı eksik Fenerbahçe 6 puanla liderliğini sürdürdü.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları maçlar nedeniyle 3. haftadaki İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmaları ertelendi.
Sonuçlar
TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: 2-0
Kasımpaşa-Pendikspor: 1-1
Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-3
EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor: 1-1
VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: 1-1
Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor: 2-1
Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: 0-0
4. hafta
1 Eylül Cuma:
21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
2 Eylül Cumartesi:
19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)
3 Eylül Pazar:
19.15 Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.15 Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor (Beşiktaş Park)
21.45 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor (Mersin)
21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)