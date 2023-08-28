Antalya

Trendyol Süper Lig'in 3.haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

4. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına gönderilen ortayı Hatayspor'dan Burak Bekaroğlu uzaklaştırma istedi ancak top Eduardo'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

24. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Novias'in sağ çaprazdan çektiği şut az farkla auta çıktı.

33. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Rakip ceza sahasında Burak Bekaroğlu'dan topu çalan Alanyaspor'dan Eduardo'nun şutunda top direkten geri döndü. Hataysporlu oyuncular topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Janvier'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü.

68. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Efecan Karaca, ceza sahasına ortaladı. rakip alanda topa iyi yükselen Anderson Silva'nın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

76. dakikada gelişen Alanyaspor atağında meşin yuvarlakla buluşan Yusuf Özdemir, sol çaprazdan vurduğu şutu kaleci Erce Kardeşler güçlükle kornere çeldi.

90+1. dakikada Alanyaspor'un golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Sol kanattan gelişen atakta Balkovec, ceza sahası arka direğe gönderdiği topla buluşan Umut Güneş, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

AA