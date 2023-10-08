İstanbul

Ligde haftanın kapanış maçlarında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Günün diğer müsabakasında ise Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek yenilmezlik serisine devam etti.

Ligin 8. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1

Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor: 1-0

Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor: 2-3

MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor: 3-0

RAMS Başakşehir-Gaziantep FK: 2-0

Bitexen Antalyaspor-Galatasaray: 0-2

Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: 1-0

Beşiktaş-İstanbulspor: 2-0

Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor: 3-1

Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-2

9. Haftanın programı

Milli aranın ardından oynanacak 9. haftanın programı şöyle:

21 Ekim Cumartesi

13.30 Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor (Kalyon)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

22 Ekim Pazar

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Yılport Samsunspor-RAMS Başakşehir (Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

23 Ekim Pazartesi

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)