Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 3-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'ta teknik direktör Aleksandar Stanojevic karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Stanojevic, bir gazetecinin, "Görevinize devam etme ısrarınız sürecek mi?" şeklindeki sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Öncelikle neden kariyerime devam etmemek gerektiğini bilmiyorum. Burada, geçen maça kıyasla sahaya daha iyi oyun ortaya koyduk. Aslında milli aradan sonra çok daha iyi şekilde geri döneceğimizi söyleyebilirim. Ben vazgeçen bir ruh değilim. Asla vazgeçen bir birey olmadım. Bugün 1 mağlubiyetten sonra neden vazgeçip terk edeyim bilmiyorum."