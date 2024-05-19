Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, final serisinde Beşiktaş Safi Çimento ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Seride üç galibiyete ulaşacak takım şampiyon olacak.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde play-off final etabının maç programı şöyle:

20 Mayıs Pazartesi:

20.00 Beşiktaş Safi Çimento-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (BJK Süleyman Seba)

22 Mayıs Çarşamba:

17.00 Beşiktaş Safi Çimento-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (BJK Süleyman Seba)

25 Mayıs Cumartesi:

17.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento (Serdivan)

27 Mayıs Pazartesi:

18.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento (Serdivan) (Gerekirse)

31 Mayıs Cuma:

18.00 Beşiktaş Safi Çimento-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (BJK Süleyman Seba) (Gerekirse)