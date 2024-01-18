Haftanın açılış maçında Bitexen Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de Ahlatcı Çorum FK'yi konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK (Çotanak Spor Kompleksi)
20 Ocak Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Bodrum FK (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Boluspor-Teksüt Bandırmaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Kocaelispor-Eyüpspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
21 Ocak Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Altay (Sancaktepe 15 Temmuz)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor (11 Nisan)
19.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)
20.00 Göztepe-Ümraniyespor (Gürsel Aksel)Kaynak: AA