Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

14.00 TÜRŞAD-Spor Toto (Bitlis Adilcevaz)

20 Ocak Cumartesi:

14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Antalya Alanya Atatürk)

14.00 Ziraat Bankkart-RAMS Global Cizre Belediyespor (Şırnak Cizre)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Ordu Ünye)

21 Ocak Pazar:

16.00 Bigadiç Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer)

17.00 Develi Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara (Kayseri Develi Murat Kocatürk)

18.00 Arkas Spor-Halkbank (İzmir Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi)