Haber: Mert Osman Erman

FIDE, bireysel durumların "daha fazla analiz" gerektireceğini ve kararın en fazla iki yıl sürebileceğini belirtti.

Bu hamle, bazı oyuncular ve ilgilenenler tarafından eleştirildi.

Birçok spor yönetim kurulu transgender sporculara yönelik politikalar üzerinde çalışırken, satranç benzer fiziksel aktivite seviyelerini içermese de, karar vermek zorunda kaldı.

Ancak FIDE, bu politikaların etkisini analiz etmek istediğini ve bu süreci aceleye getirmek istemediğini BBC'ye bildirdi.

"Transgender yasaları birçok ülkede hızla gelişiyor ve birçok spor kurulu kendi politikalarını benimsiyor," dedi.

"FIDE, bu gelişmeleri izleyecek ve onları satranç dünyasına nasıl uygulayabileceğimize bakacak. İki yıl, böyle gelişmelerin detaylı analizleri için makul bir süre gibi göründü."

Ayrıca, transgender oyuncuların hala turnuvalarının açık bölümünde yarışabileceğini ekledi.

FIDE satranç ustası unvanına sahip bir trans kadın profesyonel satranç oyuncusu olan Yosha Iglesias, politikanın trans oyuncular ve kadınlar için "gereksiz zarara" yol açacağını söyledi.

"Bu korkunç durum depresyona ve intihar girişimlerine yol açacak," dedi Iglesias.

Kadın Büyükustası ve iki kez ABD Kadınlar Şampiyonu Jennifer Shahade, FIDE kararını eleştirdi ve politikanın "saçma ve tehlikeli" olduğunu söyledi.

"Açıkçası, onun oluşturulmasında herhangi bir transgender oyuncuya danışmadılar... FIDE'ye bu konuda geri adım atmayı ve daha iyi danışmanlarla sıfırdan başlamayı şiddetle tavsiye ediyorum," dedi Bayan Shahade.

1976 İngiliz Kızlar 18 Yaş Altı satranç şampiyonluğunun ortak kazananlarından olan UK Milletvekili Angela Eagle, "Satrancın fiziksel bir avantajı yok, hatta erkeklerin kadınlardan daha yetenekli olduğuna inanıyorsanız - satranç kariyerim boyunca kadınların beyinlerinin erkeklerinkinden daha küçük olduğu ve hatta oynamamamız gerektiği söylendi."

"Bu yasak saçma ve kadınlara hakaret," diye ekledi.

Politika kararında FIDE ayrıca, geçiş yapmadan önce kadın unvanı kazanan trans erkeklerin unvanlarının kaldırılacağını da belirtti.

Satranç, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından bir spor olarak sınıflandırılır.

Geçen ay, dünya bisiklet yönetim kurulu transgender kadınların kadın etkinliklerinde yarışmalarının önüne geçilmesine karar verdi.

Bu arada Çarşamba günü Dünya Su Sporları, geçen yıl kadın elit yarışlarında transgender sporcuların yarışmasını durdurmaya karar verdiğinden bu yıl Berlin'deki Yüzme Dünya Kupası etkinliğinde transgender sporcular için yeni bir açık kategori sunacağını açıkladı.