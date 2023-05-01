KIRKLARELİ AA- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan başkanlığında Asilbeyli köyü yolunda 1993 yılında başlatılan kazı çalışmaları 2021'de tamamlandı.

Çalışmalarda, Anadolu'dan Trakya'ya tarım ve köy yaşantısını getiren, bölgenin en eski çiftçi toplumlarının izleri ortaya çıkarıldı. Kazılarda elde edilen bulgular, Kırklareli Müzesi'nde sergileniyor.

Geçmişteki tarımsal faaliyetlerin ve köy yaşamının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bölgede oluşturulan üç "samanlık müzesi" ile açık hava müzesinde insan, hayvan ve araç gereç maketleri bulunuyor.

Bölgede bir süre önce başlayan "zaman tüneli" yapım çalışmaları sürüyor.

"Ziyaretçilerimizi Aşağıpınar Ören Yeri'nde yolculuğa davet ediyoruz"

Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, Aşağıpınar Ören Yeri'nin kent için önemli bir hazine olduğunu anlattı.

Şen, Kovid-19 salgını nedeniyle azalan ziyaretçi sayısının geçen yıl 30 bine kadar yükseldiğini bildirdi.

Aşağıpınar'ın Trakya'da tespit edilmiş ilk köy yerleşim yeri olduğunu vurgulayan Şen, "Tarım toplumu Mezopotamya'dan başlayarak insan toplumunun hareketliliği ile birlikte Trakya'da Kırklareli merkeze çok yakın bir konumda Aşağıpınar da kendini gösteriyor. Burada gelişimini sürdürerek Balkanlara, Orta Avrupa'ya ve Kuzey Avrupa'ya doğru yolculuğunu devam ettiriyor." diye konuştu.

Tarımın Balkanlar ve Avrupa'ya taşındığı noktanın Aşağıpınar olduğunu vurgulayan Şen, "Burada milattan önce 6 bin 200 yıl önce başlayan tarım kültürü zenginleşerek, evrilerek Balkanlara ve Avrupa'ya taşınıyor." dedi.