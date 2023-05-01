ADIYAMAN AA- Adıyaman merkeze 20 kilometre uzaklıkta, Atatürk Baraj Gölü'nün kıyısındaki üç tarafı sularla çevrili Gazihan Dede Mesire Alanı, doğa harikası manzarasıyla dikkati çekiyor.

İl Özel İdaresince bir işletmeye kira verilen, etrafında su sporları yapılan ve yüzen adaları da bulunan mesire alanı ismini, içerisinde bulunan Gazihan Dede Türbesi'nden alıyor.

Yerli ve yabancıların ilgisini çeken mesire alanı, depremden önce doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanları arasında yer alıyordu. Mesire alanı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremleri hasarsız atlattı. Deprem sonrası stres atmak isteyenler, mesire alanına gelerek piknik yapıyor, çeşitli etkinlikler düzenliyor.

"Deprem sonrası yoğunluk oluştu"

Mesire alanı sorumlusu İsmail Karakeçi, AA muhabirine, mesire alanının depremde hasar görmediğini söyledi.

Vatandaşların bu alana gelerek keyifli zaman geçirdiğini belirten Karakeçi, "Deprem sonrası burada bir yoğunluk oluştu. Günde 250'ye yakın kişi gelip burada zaman geçiriyor. Hafta sonu bu sayı daha da artıyor. Özellikle üç tarafı sularla çevrili olması dolayısıyla bazı vatandaşlar burada kamp yapıyor." dedi.

Kent sakinlerinden Orçun Sürücü ise depremden sonra mesire alanına gelip stres attığını anlatarak, "Ailemle burada depremin stresini atmaya geldim. Doğası ve havası güzel bir yer, insanlardan isteğimiz onlar da buraları temiz tutsunlar." diye konuştu.

Vatandaşlardan Yavuz Kızıl ise keyifli zaman geçirmek için geldiği mesire alanında zaman zaman yoğunluk oluştuğunu dile getirdi.