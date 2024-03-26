İklim değişikliğine bağlı olarak Türkiye'de yaz aylarının çok sıcak, kış aylarının da ılıman geçmeye başladığını dile getiren Tan, sıcaklık ve kuraklığın tarımsal faaliyetler dışında tüm ekosistemi etkilediğinin altını çizdi.

Tan, iklim değişikliğinin tarımda zararlılarla mücadeleyi zorlaştırdığını belirterek, özellikle Trakya'da orman zararlısı çam kese böceği popülasyonundaki artışa değindi.

Kızılçam ağaçlarının dallarına yaptıkları pamuksu yuvalarda çoğalan tırtıl türünün ağacın yeşil yapraklarıyla beslendiğini anlatan Tan, tırtılların gelişimini durdurduğu ağaçların yapraklarını sarartıp kurumasına neden olduğunu belirtti.

Marmara Bölgesi'nde özellikle son yıllarda çam ağaçlarındaki tırtıl popülasyonunda büyük artış olduğunu ifade eden Tan, sözlerine şöyle devam etti:

"Çam ağaçları üzerindeki tırtıl yuvalarını her yerde görmek mümkün, bu artış kış aylarının ılıman geçmesinden kaynaklanıyor. Zararlı böcek larvaları soğuk geçen kış aylarında belirli oranda ölürler ancak kış aylarında düşük sıcaklık yaşanmazsa zararlı popülasyonu artış gösterir. Nitekim son birkaç yıldır Trakya'da uzun ve soğuk geçen bir kış periyodu yaşanmadı. Zaten meteorolojik veriler dünyada son 255 yılın en sıcak şubat ayını yaşadığımızı bildiriyor. Ilıman geçen kış periyodu çam kese böceği popülasyonunun artmasına yol açıyor. Bundan dolayı bölgemizde çam ağaçlarının ölümü ciddi boyutlara ulaştı. Bu duruma mutlaka önlem alınması gerekiyor. Aksi takdirde yıllarca verilen emekler sonucunda büyütülmüş olan çam ağaçlarını büyük oranda kaybetmiş olacağız."

Sorun biyolojik mücadeleyle çözülebilir

Tan, ilkbahar başlangıcıyla tırtıllar uyanmadan uygun şekilde yapılacak ilaçlamayla ya da fiziksel ve biyolojik mücadele yöntemleriyle sorunun çözülebileceğini söyledi.

Ağaçlık alanda yapılacak ilaçlamanın faydalı böceklerin de ölmesine yol açacağını ifade eden Tan, "Küçük alanlarda ağaçlar üzerindeki pamuksu yuvaların tırtıllar uyanmadan toplanarak imha edilmesi pratik bir yöntemdir. Bu böceklerle beslenen avcı böcekler ve kuş türlerinin çoğaltılması da etkili yöntemlerden birisidir." dedi.

Tan, tırtılların ağaçlarda kötü bir görüntüye neden olduğunu, yoğun ve arka arkaya birkaç sene devam eden tahribatın ağacı zayıf düşürerek diğer zararlıların gelmesine de zemin hazırladığını söyledi.

Yetkililerin mutlaka bu tırtıl türüne karşı önlem alması gerektiğini vurgulayan Tan, önlem alınmadığı takdirde ormanlarda büyük tahribatlar görülebileceğini sözlerine ekledi.