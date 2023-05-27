Edirne

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, uluslararası standartlara uygun olarak yeni sistemlerle donatılan ameliyathaneler, her tür operasyona imkan sağlayacak şekilde dizayn edildi.

Yenilenen ameliyathanelerde, cerrahi ekibin ihtiyacını karşılayacak cihazlar, enfeksiyon riskini engelleyecek sistemler, ısı ve nem kontrollü havalandırma sistemleri ve yenil nesil ameliyat masaları kullanılıyor.

Ameliyathanelerde kurulan sistemle, ameliyata uzaktan erişim sağlanması ve sistemde bulunan kameralar ile müdahale yapılacak bölge net bir şekilde ekrana yansıtılarak hastaların sağlığı için ulaşılabilir en iyi sonuçlar ve tedavi başarısı hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, hastalara en ileri tedavi ve sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Bölgenin ve Balkanların en önemli sağlık kuruluşu olan Trakya Üniversitesi Hastanesinin, gelişen ve değişen altyapısı ve modern imkanlarıyla sağlık alanında öncü olma misyonu sürdürdüğünü aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Trakya Üniversitesi Hastanesi yalnızca Edirne'nin değil ülkemizin, hatta Balkanların önemli bir değeri. Birçok ilden ve yurt dışından gelen hastalara şifa kapısı oluyoruz. Hastalara daha iyi hizmet sağlamak, onları sağlıklarına daha hızlı kavuşturmak için her geçen gün kendimizi yeniliyor ve geliştiriyoruz. Bu anlamda ameliyathanelerimizi de son teknolojik sistemlerle donatmış olduk. Bu yenileme çalışmaları, toplam üç aşamada gerçekleştirildi. Daha önceki çalışmalarda 2 bölümü tamamlanmış ve sunulmuştu. Bugün, 3. etap çalışmalar da tamamlandı ve bizlere ön teslimi gerçekleşti. Bu ameliyathanelere, şu an Türkiye’nin en modern ameliyathanesi diyebiliriz. Ameliyathanelerimiz, uluslararası standartlarda modern tıbbın tüm imkanlarına sahip hale geldi. Kullanılan ileri teknoloji sayesinde, hastaların ameliyat süreçlerini en etkin ve sağlıklı şekilde geçirmeleri hedefliyoruz."

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş ise ameliyathanelerde yapılan yenileme çalışmalarının çok önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

AA