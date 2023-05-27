İSTANBUL- Eğitimde fırsat eşitliği ve herkes için ulaşılabilir sağlık vizyonuyla maddi olanaksızlıklar içinde eğitimini tamamlamaya çalışan tıp fakültesi öğrencilerine destek veren Lokman Hekim Sağlık Vakfı, Esas Sosyal’in Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı kapsamında, yeni mezun gençleri vakıf bünyesinde çalışmaya bekliyor.

Bugüne kadar 103’ü mezun 598 hekimin yetişmesine destek veren Lokman Hekim Sağlık Vakfı, bu kez yeni mezun gençleri istihdam etmek üzere kapılarını açtı. Paydaşı olduğu Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı ile özellikle işverenlerce daha az bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlere, Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında 12 ay boyunca tam zamanlı bir iş deneyimi sunuluyor.

Katılımcılar ayrıca İlk Fırsat Akademisi kapsamında 250 saatten fazla eğitim ve gelişim desteği almalarının yanı sıra önemli kurumların yöneticilerinden mentorluk ve mülakat becerilerini geliştirecek destekler de alıyor.

Lokman Hekim Sağlık Vakfı’nda çalışmak isteyen ve programa katılmak isteyen yeni mezun gençlerin 18 Haziran 2023’e kadar başvurularını yapması gerekiyor.

HABER: EMİR YÜCEL