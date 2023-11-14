Edirne

Kırbiç, gazetecilere, Trakya Birlik olarak bu yıl 300 bin ton ürün alımı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kuraklık nedeniyle ürünün az olmasını beklediklerini aktaran Kırbiç, piyasadaki ürünün büyük bir kısmını birliğin aldığını, üreticilere ödemelerin de yüzde 70'inin tamamlandığını dile getirdi.

Kırbiç, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl da yaklaşık 312 bin ton ürün alımı gerçekleşmişti. Bu yıl da ona yakın bir miktar gerçekleşti. Tabii bu yılın bir farklılığı bölgemizde özellikle Trakya ve bizim kooperatiflerimizin olduğu Marmara Bölgesi ve Trakya'da kuraklıktan dolayı bazı bölgelerde ürün kayıpları, verim kayıpları yaşandı. Ama buna rağmen Trakya Birlik'in alım miktarı hemen hemen geçtiğimiz yıl civarında. Bunun da sebebi piyasadaki fiyatların, Trakya Birliğin alım fiyatından daha düşük seviyelere gerilemesinden dolayı çiftçilerimiz verdiği rekolte beyannamesi dahilinde ürününün büyük çoğunluğunu Trakya Birlik'e teslim etti."