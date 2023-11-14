Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından hazırlanan "Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, tarım makineleri ve tarım teknolojisi araçlarının kredi, hibe, destek, proje gibi Bakanlık uygulamaları kapsamındaki deney ve belgelendirme işlemleri, piyasa denetimleri, deney kurumlarının yetkilendirilmesi ve denetimlerinin etkin şekilde yönetilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Düzenlemeyle, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve sahadan gelen taleplerin karşılanması hedefleniyor.

Edinilen bilgiye göre, yönetmelik kapsamında deneylere tabi tutulan aracın tarım tekniğine uygunluğunu belgeleyen deney raporu düzenlenmesi gerekiyor. Bu rapor alındıktan sonra firmalardan Ziraat Bankası kredilerinden faydalanmak için kredi uygunluk belgesi alması isteniyor. Bu belge, deney raporlarına göre düzenleniyor ve ikinci bir başvuru işlemi gerektiriyordu.

Yapılan değişiklikle kredi uygunluk belgesi talebi kaldırıldı. Böylece, iş akış süreci hızlandırıldı ve bürokrasinin azaltılması sağlandı.

Ayrıca, deney ilke metotları olmayan makinelerin deney sevkleri, yetkilendirilmiş kuruluşlara yapılamadığından teknolojik gelişmelerin çiftçilere yansıması gecikiyordu. Yönetmelik değişikliğiyle deney ilke metodu olmayan makinelerin, bu konuda çalışmaları bulunan yetkilendirilmiş kuruluşlara sevki sağlanmış olacak. Böylece, işlemler hızlandırılarak çiftçilerin teknolojik dönüşümlere ulaşması kolaylaşacak.