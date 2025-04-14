Trabzonspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov, son haftalardaki skorer performansıyla dikkati çekiyor.

Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen bordo-mavili takımın gollerini kaydeden Zubkov, takımının son 5 maçtaki 8 golünün 4'ünü attı.

Trabzonspor'un söz konusu dönemde ligdeki diğer gollerini ise Banza, Ozan Tufan, Mendy ve Draguş kaydetti.

Ligde 8 maçta 468 dakika, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 188 dakika olmak üzere toplam 11 maçta 656 dakika forma giyen Zubkov, son haftalarda ilk 11'in değişmez isimlerinden oldu.

Tüm golleri iç sahada

Oleksandr Zubkov, ligde ve kupadaki 5 golünü de Papara Park'ta kaydetti.

Bordo-mavili futbolcu, ligde Trabzon'da oynanan maçlarda Atakaş Hatayspor ve Göztepe maçlarında birer, Çaykur Rizespor maçında da 2 gol olmak üzere 4 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sipay Bodrum FK maçında 1 gol kaydetti.

Zubkov'un gol attığı maçlarda Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olurken, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı, Çaykur Rizespor'u da 2-0 yendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli gol

Zubkov, Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı golle takımının yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı.

Ukraynalı oyuncu, Sipay Bodrum FK ile Trabzon'da oynanan ve normal süresi 2-2 biten çeyrek final maçının uzatma bölümünde attığı golle takımının sahadan 3-2 galip gelmesini sağladı.