NBA'de normal sezon, 15 maçla tamamlandı. Batı Konferansı'nda 52 galibiyet, 30 mağlubiyetle ikinci sırayı alarak play-off'lara kalan Rockets, Nuggets'ı konuk etti.

Karşılaşmada yaklaşık 23 dakika süre alan Alperen, 14 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve 1 blokluk performans sergiledi. Kariyerinde ilk kez play-off'larda mücadele edecek Alperen, Nuggets maçında yaptığı smaçlarla ön plana çıktı.

Rockets'ta Amen Thompson ve Fred VanVleet 15'er sayı kaydetti.

Sezonun 50. galibiyetini alarak büyük mücadelenin yaşandığı Batı Konferansı'nı 4. sırada bitirmeyi başaran Nuggets'ta Michael Porter Jr 19 sayı, 7 ribaunt ve Nikola Jokic 18 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle oynadı.

Adem Bona'dan 16 sayı

Milli oyuncu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Chicago Bulls'a 122-102 yenildi.

Doğu Konferansı'nda 39 galibiyet, 43 mağlubiyetle 9'uncu olarak play-in oynama hakkı kazanan Bulls'ta Kevin Huerter 18 ve Talen Horton-Tucker 17 sayı üretti.

Zorlu geçen sezonu 24 galibiyet, 58 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın 13. sırasında bitiren 76ers'ta ise Lonnie Walker 31 ve Jared Butler 19 sayı attı.

Adem Bona ise yaklaşık 33 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 16 sayı, 9 ribaunt, 1 top çalma ve 2 blokla tamamladı.

Kritik maçı Clippers kazandı

Play-off bileti için büyük çekişmenin yaşandığı karşılaşmada Los Angeles Clippers, Golden State Warriors'ı uzatmada 124-119 yenerek Batı Konferansı 5'inciliğini elde etti.

Normal sezonu 50 galibiyet, 32 mağlubiyetle bitiren Clippers'ta James Harden 39 sayı, 10 asist, Kawhi Leonard 33 sayı, 7 asist ve Ivica Zubac 22 sayı, 17 ribauntla takımını galibiyete taşıdı.

Bu mağlubiyetin ardından doğrudan play-off bileti alamayan ev sahibi Warriors'ta ise Stephen Curry 36 ve Jimmy Butler 30 sayı kaydetti. Batı Konferansı'nda normal sezonu 48 galibiyet, 34 mağlubiyetle 7. basamakta bitiren Warriors, play-in turnuvasına kaldı.



Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 118-126 (Uzatmada)

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 102-122

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 140-133 (Uzatmada)

Atlanta Hawks-Orlando Magic: 117-105

Boston Celtics-Charlotte Hornets: 93-86

Brooklyn Nets-New York Knicks: 105-113

Miami Heat-Washington Wizards: 118-119

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 109-81

San Antonio Spurs-Toronto Raptors: 125-118

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 116-105

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 132-97

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 100-115

Houston Rockets-Denver Nuggets: 111-126

Sacramento Kings-Phoenix Suns: 109-98

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 119-124 (Uzatmada)

Play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı'nda 52 galibiyet, 30 mağlubiyetle ikinci olarak play-off'lara kaldı.

Rockets'ın play-off ilk turundaki rakibi, Golden State Warriors ile Memphis Grizzlies arasındaki play-in maçının galibi olacak.

Thunder ve Cavaliers zirvede

Oklahoma City Thunder ve Cleveland Cavaliers, normal sezonu konferanslarının zirvesinde bitirdi.

Batı Konferansı'nda 68 galibiyet, 14 mağlubiyetle Oklahoma City Thunder ve Doğu Konferansı'nda 64 galibiyet, 18 mağlubiyetle Cleveland Cavaliers, normal sezonu ilk sırada tamamladı.

Play-off ve play-in eşleşmeleri

Play-in maçlarının 16-19 Nisan'da oynanacağı ligde play-off karşılaşmaları da 19 Nisan'da başlayacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Play-in

Batı Konferansı:

Sacramento Kings (9) - Dallas Mavericks (10)

Golden State Warriors (7) - Memphis Grizzlies (8)

Doğu Konferansı:

Chicago Bulls (9) - Miami Heat (10)

Orlando Magic (7) - Atlanta Hawks (8)

Play-off

Batı Konferansı:

Oklahoma City Thunder (1) - Batı'da 8. sırayı alacak takım

Denver Nuggets (4) - Los Angeles Clippers (5)

Los Angeles Lakers (3) - Minnesota Timberwolves (6)

Houston Rockets (2) - Batı'da 7. sırayı alacak takım

Doğu Konferansı:

Cleveland Cavaliers (1) - Doğu'da 8. sırayı alacak takım

Indiana Pacers (4) - Milwaukee Bucks (5)

New York Knicks (3) - Detroit Pistons (6)

Boston Celtics (2) - Doğu'da 7. sırayı alacak takım