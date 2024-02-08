Ziraat Türkiye Kupası 6. tur maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Ankara Eryaman Stadyumu’nda karşılaştı.

İlk yarı

13. dakikada Akabueze'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği sert şutta top az farkla uzak kale direğinin yanından auta gitti.

14. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Ani gelişen atakta orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar ilerleyen 19 yaşındaki Melih Bostan, Trabzonsporlu iki futbolcuyu geçtikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-0

Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

55. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Nzaba'nın şutunda, kale önünde Oltan Karakullukçu'ya çarpan top yandan dışarı çıktı.

59. dakikada Visca'nın sağ kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Trezeguet kafa vuruşunu yaptı. Kalecinin müdahalesi sonrası üst direğe çarpan topu Gençlerbirliği savunması uzaklaştırdı.

90+6. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Yeni transfer Meunier'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Eren Elmalı, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 bitti.

Uzatmalar

97. dakikada Berat Özdemir'in ceza sahasına ortası sonrası Trezeguet'in kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

105. dakikada Trabzonspor öne geçti. Visca'nın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Trezeguet, ceza sahasında yerden seken topa bekletmeden yaptığı vuruşla takımını 2-1 üstünlüğe taşıyan golü attı.

Karşılaşmayı uzatmalar sonunda 2-1 kazanan Trabzonspor, adını çeyrek finale yazdırdı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mert Güzenge, Hüseyin Aylak, Mert Bulut

Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Nzaba, Wu, Musa Çağıran, Yiğit Efe Demir, Özgür Çek (Dk. 70 Oğuzhan Berber), Ensar Kemaloğlu (Dk. 106 Amilton), Akabueze, Melih Bostan (Dk. 66 Mustapha Yatabare), Kayode (Dk. 84 Jimmy Durmaz), Oltan Karakullukçu (Dk. 66 Rahman Buğra Çağıran)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın (Dk. 46 Meunier), Fernandez (Dk. 91 Berat Özdemir), Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Umut Güneş (Dk. 82 Göktan Gürpüz), Visca, Bardhi, Trezeguet (Dk. 116 Benkovic), Enis Destan

Goller: Dk. 14 Melih Bostan (Gençlerbirliği), Dk. 90+6 Eren Elmalı, Dk. 105 Trezeguet (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Eren Elmalı (Trabzonspor), Dk. 88 Oğuzhan Berber, Dk. 107 Jimmy Durmaz, Dk. 119 Amilton (Gençlerbirliği)