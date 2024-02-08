Avcı, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanan maçta, Rayyan Baniya ve Berat Özdemir'in yerine ilk 11'de Joaquin Fernandez ve Umut Güneş yer aldı.

Bordo-mavili takım, Türkiye Kupası mücadelesine Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Fernandez, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Batista Mendy, Umut Güneş, Edin Visca, Enis Bardhi, Trezeguet ve Enis Destan 11'i ile çıktı.

Başkentte yeni transfer Thomas Meunier'in yanı sıra Muhammet Taha Tepe, Baniya, Berat Özdemir, Kerem Şen, Ognjen Bakic, Filip Benkovic, Göktan Gürpüz, Abdurrahman Bayram ve Engin Poyraz Efe Yıldırım yedek soyundu.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Nicolas Pepe ve Paul Onuachu ile sakatlıkları süren Mislav Orsic ve Hüseyin Türkmen kadroda yer almadı.

Sinan Kaloğlu'ndan 8 değişiklik

Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesi veren ev sahibi Gençlerbirliği'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu, kupada rotasyonlu bir kadro tercih etti.

Kaloğlu, ligde son oynadıkları Ahlatcı Çorum FK maçına göre ilk 11'de 8 değişikliğe giderken, 5'li savunma sistemine geçti.

Başkent ekibinde Orkun Özdemir, Oğuzhan Berber, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Jimmy Durmaz, Amilton, Aias Aosman ve Mustapha Yatabare'nin yerine Ertuğrul Çetin, Shaocong Wu, Yiğit Efe Demir, Musa Çağıran, Özgür Çek, Oltan Karakullukçu, Chukwuma Akabueze ve Melih Bostan forma giydi.

Kırmızı-siyahlı takımda Francis Nzaba, Ensar Kemaloğlu ve Olarenwaju Kayode ilk 11'de yer almaya devam etti.

Öte yandan, MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin iç saha maçlarını kullandığı Eryaman Stadı'nın zemininde yaşanan bozulmalar dikkati çekti.

Ahlatcı Çorum FK maçında zeminden kaynaklı sakatlık yaşayan Aosman'ın 7-8 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunuldu.