Trabzon

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirtti.

Rakiplarinin çok mücadele ettiğini ifade eden Bjelica, "Rizespor hak ettiği bir galibiyet aldı. Çok gol pozisyonundan yararlanamadık. Maçta ilk yarı ve ikinci yarı değerlendiremediğimiz gol fırsatları vardı. Bunlardan yararlanabilsek maçın sonucu farklı olacaktı. Maçın içerisinde iyi, kötü anlarımız vardı. Rakibimizin ilk tehlikesi gol olunca ister istemez endişe oldu. İkinci yarı ofansif kadro ile sahaya çıktık. Maçın en iyi olduğumuz anlarında kalemizde 3. golü yedik. Herkes son saniyeye kadar mücadele etmesine rağmen maç istemediğimiz bir sonuç ile bitti." diye konuştu.

Yeni transferlerin alışma sürecinde olduğuna dikkati çeken Bjelica, ""Kolay değil, 10 yeni oyuncumuz var. bizimle beraber Trabzonspor'a alışmaya çalışıyor. bunlar için süreç gerekli. Şu anda yapmamız gereken çalışmak ve takımı hak ettiği yere ulaştırmak." ifadelerini kullandı.

Bjelica, Umut Bozok'un milli takımda oynayan bir oyuncu olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Bu şekilde baskıyı hak etmediğini düşünüyorum. Enis Destan için de aynı. Elimizdeki en hazır oyuncuları oynatmaya çalışıyoruz. Siz olsanız kimi oynatırsınız? Size soruyorum. Milli takımda oynayan, antrenmanda elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan bir Türk oyuncunun basın tarafından değersizleştirilmeye çalışılmasını anlamıyorum. Onun üzerine gelen baskıyı ve yıkımı her gün telafi edip hazırlamak zorundayım. Umut Bozok baktığınızda en çok gol katkısı veren oyuncu. Bugün eleştirilse de elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan bir oyuncu. Belki en iyi gününde değildi ama başka oyuncularda vardı."

"Rizespor ile aramızdaki fark takım olma farkıydı"

Kazanma arzusunun takımında hiçbir zaman eksik olmayacağını işaret edenBjelica, "Rizespor ile aramızdaki fark, takım olma farkıydı. Rakibimiz daha takım gibi gözüktü. Takım olma ifadelerinin içini dolduran takım. Biz bunu gösteremedik. Biz bugün takım ruhunu o inancı gösteremedik. Aramıza katılan genç oyuncular var. Bu oyuncuların Trabzonspor seviyesine çıkabilmeleri için sabır göstertmemiz gerekiyor. Aramıza yeni katılanlar var. Ritme ayak uydurmaları, geçen yıl devam eden oyuncuların ritmi bulmaları gerekiyor. Rakibimiz takım olma olgusunun için doldurdular, bizim için bu eksik oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bjelica, takımda bir parça olmak için çaba harcamayanların, takım ruhunun içerisinde olmayanların takımda olamayacağını değerlendirerek, "Hiç kimse takımın üstünde değil. Kimse takımdan büyük değil." sözlerine ekledi.

AA