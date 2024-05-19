Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşılaştı.

İlk yarı

18. dakikada sol kanatta topla buluşan Fred'in pasında ceza sahası önünde meşin yuvarlağı alan Szymanski, uzaktan şansını denedi ancak top yandan auta çıktı.

21. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Orta sahada topla buluşan Torreira, Djiku'nun müdahalesi sonrasında yerde kalınca, hakem Arda Kardeşler, bu futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına yolladı.

35. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Hakim Ziyech kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arkasına hareketlenen Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

41. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş, ters kanattan atağa katılan Fred'e ortaladı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarı

63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Torreira, savunmanın arkasına sarkan Mertens'e ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşu zayıf kalınca meşin yuvarlağı Livakovic kontrol etti.

71. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Szymanski kale sahası içine ortaladı. Muslera'nın boşa çıktığı top arka direkteki Köhn'e çarptı. Meşin yuvarlak boş durumdaki Çağlar Söyüncü'nün önünde kaldı. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-1.

90+6. dakikada Szymanski'nin uzun pasında savunmanın arkasına sarkan King, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Torreira son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.