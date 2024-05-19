Serie A'da şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Inter, Giuseppe Meazza Stadı'nda Lazio'yu ağırladı.

Lazio, 32. dakikada Daichi Kamada'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Inter, rakibine 87. dakikada Denzel Dumfries'in golüyle cevap verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Inter'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 77 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Inter, 93 puana çıktı. Lazio ise 60 puanla 7. sırada yer aldı.

Öte yandan günün diğer maçında Cagliari'ye 2-0 yenilen Sassuolo, Salernitana'nın ardından bitime bir hafta kala ligden düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.