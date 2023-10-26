Trabzon

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor'u sahasında 1-0 yenen bordo-mavili kulüp, karşılaşma öncesindeki antrenmanlar, toplantılar ve maç özet görüntülerinin yer aldığı videoyu yayımladı.

Görüntülerde, Avcı'nın galibiyet sonrası soyunma odasında takıma yönelik, "Kısa sürede takım savunmasıyla ilgili yaptığımız çalışmayı bence iyi uyguladık. Kazanmaya devam edeceğiz ve iyi takımız. Sadece hep beraber hareket etmek kalıyor. Özverinizden dolayı, takım savunmasından dolayı teşekkür ederim. Tabii ki hücum anlamında daha zengin işler yapacağız. O yüzden hepinize böyle bir başlangıç adına teşekkür ediyorum, sağ olun, ayağınıza sağlık." konuşmasına da yer verildi.