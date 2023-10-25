Siyah-beyazlı oyuncu Rachid Ghezzal ise yarın zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

"Bunun bilincindeyiz. Grupta iyi durumda değiliz." diyen Ghezzal şu ifadeleri kullandı:

"Son maçımızda Lugano'ya kendi sahamızda kaybettik. Bu mağlubiyeti telafi etmemiz gerekiyor. Bu yüzden yarın tek düşüncemiz 3 puan almak. Yarın ne yapıp edip ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Hava daha soğuk olabilirdi. Kura çekildiği zaman bu mevsimde geleceğimizi biliyorduk. Biz hazırız, maça iyi odaklandık. Bu soğuk bizi daha da motive edebilir. İyi hazırlanmanın ve çalışmanın sonunda galibiyetle döneceğimizi düşünüyorum. Suni çimde oynamak çok olağan bir durum değil. Zaman zaman nadiren oynanıyor ama biz çok denk gelmiyoruz. Çok kötü zeminlere kıyasla suni çimde oynamayı tercih ederim. Bunlar futbolda küçük detaylar. Kendimi iyi hissediyorum. Çok iyiyim ve mutluyum son 2 maçta 90 dakika oynadığım için. Böyle olunca takıma daha faydalı olduğumu düşünüyorum."