Karşılaşmanın oynanacağı Aspmyra Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vukas, "Yarın zor bir maç olacak. Kendi sahasında çok iyi oynayan, güçlü, sert bir takıma karşı, geçiş oyununu iyi oynayan bir ekibe karşı oynayacağız. Grupta 1 puanımız var. Bunu yükseltmek istiyoruz. Grupları geçmek zorundayız. Bunun için kazanmaktan başka çaremiz yok." diye konuştu.

Ligde ve Avrupa'da istenilen sonuçları alamadıklarını söyleyen siyah-beyazlı futbol adamı, "Futbolda baskı her zaman olur. Biz yarınki maça hazırız. Son haftalarda istenilen sonuçların alınmadığının farkındayız. Adım adım, maç maç yaklaşıp her müsabakayı kazanarak bu durumu düzeltmek zorundayız. Yarın bir galibiyet alıp durumu düzeltmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Maç öncesi son antrenmanın İstanbul'da yapılması ile ilgili de konuşan Vukas, "Üç günde bir maç yapıyoruz. Sıkışık bir fikstürümüz var. Bu durum için de en doğru kararın bu olduğunu düşündük. Karşımızda zorlu ve saygı duyduğumuz bir takım var." dedi.

Galatasaray maçında kaybetmelerine rağmen yeni bir şeyler gösterdiklerini söyleyen Vukas, "Kaybetmek hiçbir zaman iyi bir şey değil. Ben Galatasaray maçında yeni şeyler gösterdiğimizi düşünüyorum. Uzun süre 10 kişi oynadık. Galatasaray gibi bir takım karşı deplasmanda böyle mücadele etmek kolay değil ama bu maçta yeni ve iyi şeyler gösterdiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'a katılmaları sonrası oluşan spekülasyonları da değerlendiren Vukas, "Burak hoca yeni bir teknik adam. Yeni bir ekip kurmak istiyordu. Bizi aradı, biz de teklifini seve seve kabul ettik." diye cevapladı.