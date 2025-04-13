Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Papara Park'ta Çaykur Rizespor'u ağırladı.

İlk yarı

15. dakikada Malheiro'nun sağ taraftan yerden ortasında yakın mesafeden Zubkov'un şutunda, top kaleci Grbic'in sağından filelerle buluştu: 1-0

18. dakikada Malheiro'nun soldan ortasında ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, kaleci Grbic topu kontrol etti.

21. dakikada soldan ceza alanına topu taşıyan Mustafa Eskihellaç'ın pasında topla buluşan Zubkov'un gelişine şutunda, kaleci Grbic'in müdahale etmeye çalıştığı meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

36. dakikada Nwakaeme'nin sol çaprazdan şutunda, kaleci Grbic topun sahibi oldu.

38. dakikada Varesanovic'in şutunda, top az farkla direğin yanından auta gitti.

39. dakikada Ozan Tufan'ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Zubkov'un aşırtma vuruşunda, kaleci Grbic'in güçlükle müdahale ettiği top direğin dibinden kornere çıktı.

İlk yarı, ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

58. dakikada Zubkov'un soldan ortasında ceza alanı içinde Banza, kafa vuruşuyla topu kaleci Grbic'in sağından filelere gönderdi ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

70. dakikada Alikov'un pasında savunmanın arkasında topla buluşan Jurecka, kaleci Uğurcan Çakır ile bir anda karşı karşıya kaldı. Ancak açıyı daraltan Uğurcan, yatarak topu kontrol etti.

80. dakikada Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Grbic topu yatarak kornere çeldi.

82. dakikada Alikulov'un pasında, ceza alanı içinde Jurecka'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.

90+ 2. dakikada Visca'nın pasında, savunmanın çıkarmak istediği top Banza'nın önüne düştü. Bu futbolcunun karşı karşıya şutunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.