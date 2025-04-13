5.⁠ ⁠dakikada Aboubakar'ın soldan verdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Boutobba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

6. dakikada ceza yayının gerisinde sağ çaprazda topla buluşan Ogün Özçiçek'in sert şutunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

9.⁠ ⁠dakikada Okereke'nin soldan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

15.⁠ ⁠dakikada Ogün Özçiçek'in savunmanın arkasına attığı topla buluşan Boateng'in ceza sahası sol çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

17. dakikada Ogün Özçiçek'in pasıyla ceza yayının gerisinde topu alan Boateng'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

21. dakikada Sorescu'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Boateng topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

38.⁠ ⁠dakikada konuk ekip öne geçti. Görkem Sağlam'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahasında yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda, top fileleri havalandırdı: 0-1.

41.⁠ ⁠dakikada Okereke'nin soldan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in vuruşunda, kaleci Bekaj meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45+3. dakikada ev sahibi takım beraberliği sağladı. Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Boateng'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

59. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Okereke'nin pasıyla ceza sahasında buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top, fileleri havalandırdı: 2-1

69.⁠ ⁠dakikada Maxim'in pasıyla buluşan Boateng'in vuruşunda, topu kaleci Bekaj uzaklaştırdı.

83. dakikada taç çizgisinde rakibini çalımladıktan sonra kaleye yönelen Emre Taşdemir'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Bekaj'dan döndü.

90. dakikada sol kanattan Emre Taşdemir'in ortasına ceza sahası sağında Ogün Özçiçek'in vuruşunda, kaleci Bekaj topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma Gaziantep FK'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Gaziantep FK cephesi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, zor bir maç olmasına rağmen oyuncularının 90 dakika mücadeleyi bırakmadığını söyledi.

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini ve buna göre çalıştıklarını anlattı.

Hatayspor'un kazanmaktan başka çaresi olmadığını ve ofansif olarak önemli işler yaptıklarını belirten İnan, "Bunu biliyorduk ve buna göre hazırladık. Defansif anlamda zaaflarına çalıştık ve fazlasıyla pozisyon bulduk. Geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildik, zor bir maçtı, buna rağmen oyuncularımız 90 dakika boyunca gol için pozisyon üretmeye çalıştı. Hepsini bu yüzden tebrik ediyorum." dedi.

"Hedefim Başakşehir maçını kazanmak"

Bu maçın kendileri için bir eşik olduğunu dile getiren İnan, bundan sonraki her maçın koyacakları hedefi belirleyeceğine değinerek, şunları kaydetti:

"Başakşehir maçı deplasmanda çok zor bir maç olacak ama hedef maçımız, oraya kazanmak için gideceğiz inşallah kazanırız. Takımımızın bu gücü var, doğru oyunu oynarsak ve bugünkü gibi maçı bu kadar istersek kazanırız. Sezon başından beri hep söylüyorum bu takım zor şartlarda kuruldu. Ligin bu zamanında bu durumda olmak takımım adına beni gururlandırıyor. Bugünden sonra her kazandığımız maçtan sonra önümüze bir hedef koyabiliriz. Şu an benim hedefim Başakşehir maçını kazanmak."

İnan, çok fazla pozisyona girdiklerini ve 2-1'in tehlikeli bir skor olduğunu, oyuncuların bugün günlerinde olmadığını, kaçırdıkları pozisyonlarla bireysel becerilerini gösteremediklerini sözlerine ekledi.

Atakaş Hatayspor cephesi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup olan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, puan veya puanlar almak için maça çıktıklarını ama bunu başaramadıklarını söyledi.

Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Selçuk İnan ve Gaziantep ekibini galibiyetlerinden dolayı tebrik etti.

Maça çıkmadan önce hedeflerinin puan ve puanlar almak olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"İlk yarı bizim için işler iyi gidiyordu. İlk yarının bitimine 10 saniye kala yediğimiz bir gol içinde olduğumuz durumdan dolayı biraz kırılganlıklar, Kayseri maçı sonrası kendini göstermeye başladı. İkinci yarı oynadığımız oyun bize yakışmadı. O oyunla maçı kaybetmeyi hak ettik. İlk yarı oynadığımız oyunu devam ettirip, soyunma odasına 1-0 önde gidebilseydik maçın bizim için daha iyi olacağını düşünüyorum."

Şahin, bundan sonraki maçları daha iyi oynayarak önlerindeki maçlara bakacaklarını ifade etti.