14. dakikada Hajradinovic, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

32. dakikada Hajradinovic'in savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Fall, Hosseini'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem penaltıya hükmetti. Yardımcı hakemin uyarısıyla sonrası penaltı, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın ilk yarı 0-0 berabere bitti.

İkinci yarı

50. dakikada Kasımpaşa ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Karimi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

52. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Da Costa'nın şutunda, kaleci Bilal Beyazıt sağına uzanarak son anda topu çeldi.

76. dakikada Kayserispor öne geçti. sağ kanattan Mane'nin pasında topla buluşan Cardoso'nun ceza sahasına girer girmez vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

88. dakikada Kayserispor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde top önünde kalan Espinoza'nın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem ceza sahası içerisinde Da Costa'nın Nurettin Korkmaz'a yaptığı müdahalenin faul olduğunu değerlendirerek golü iptal etti.

Karşılaşma Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bellona Kayserispor cephesi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, önemli bir galibiyetle sahadan ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jakirovic, her maçın kendileri için önemli olduğunu Kasımpaşa karşısında da bu önemli maçlardan birini oynadıklarını belirtti.

Maç öncesi sakatlıkların kendilerini çok zorladığını anlatan Jakirovic, "Hafta içinde bazı problemlerimiz vardı. Sakat oyuncularımız vardı. Dolayısıyla bu maç öncesinde oyuncular da bazı fedakarlıklarda bulundular." dedi.

Maç sonunda kart cezası ve sakatlıklardan dolayı 6 oyuncularını kaybettiklerini ifade eden Jakirovic, şunları kaydetti:

"Oyuna bakarsanız, oyun içinde zorlandığımız zaman vardı. Zorlandık. Oyuna tam anlamıyla istediğimiz gibi adapte olmadık. Maç içerisinde Hosseini kırmızı kart gördü. Sonrasında takım sahaya inanılmaz bir karakter ortaya koydu. Dolayısıyla onları tebrik etmek istiyorum. Aynı zamanda bugün burada bulunan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bizi çok ciddi anlamda motive ettiler. Bu galibiyet için ağır bedel ödedik. 6 oyuncumuzu kaybettik. Cezalılar ve sakatlıklarla birlikte şu an elimizde 12 oyuncumuz var. Bu oyuncularla birlikte Fenerbahçe maçına hazırlanacağız."

Kasımpaşa cephesi

Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Serhat Sütlü de karşılaşma öncesi tüm planlarını galibiyet için yaptıklarını bugün aldıkları sonuçta hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

Takımının maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutuğunu belirten Sütlü, şöyle konuştu:

"Oyunun her anını domine edip savunmanın arkasına atılan toplarda pozisyon yakaladık. Kırmızı karttan sonra oyuncularda bir rahatlama ve rehavet oldu. Bir anlık konsantrasyon eksikliğinde de oyunda geriye düştük. 1-0'dan sonra tekrar beraberliği arayan bir oyuncu grubu vardı. Üzgünüz ama lig devam ediyor. Bir an önce bugünü unutup sonraki maçımıza hazırlanma niyetindeyiz. Kayserispor'u tebrik ediyorum. Zor bir süreçten iyi bir şekilde kurtulmaya çalışıyorlar."