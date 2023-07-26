Lübliyana

İlk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 mağlup olan, MOL Fehervar ve NK Celje ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, oynadığı dördüncü hazırlık maçında ilk galibiyetini aldı.

8. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan ilerleyen Eren Elmalı'nın ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya düzgün kafa vuruşu yapan Gomez, topu kaleci Aleksovski'nin sol tarafından filelere gönderdi: 1-0

17. dakikada Rabotnicki beraberliği sağladı. Orta sahadan gelen pas ile sağ kanatta ilerleyen Murati, ceza sahası içerisine orta yaptı. Denswil'in karşılayamadığı top, kaleci Uğurcan Çakır'ın eline çarparak filelerle buluştu: 1-1

40. dakikada ceza sahası içerisinde Visca'nın sert vuruşu sonrasında kaleci Aleksovski'den dönen topa kayarak vuruş yapan Bakasetas, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1

İlk yarı Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

63. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası yayına yakın bölgeden yaptığı ortada Gomez'in kafa vuruşu, kaleci Aleksovski'den sekti. Dönen topu takip eden Eren Elmalı meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 3-1

88. dakikada Eren Elmalı'nın yerden ortasında ceza sahası içerisinde meşin yuvarlağı kontrol ederek düzgün bir vuruş yapan Enis Destan, topu kaleye gönderdi: 4-1

Karşılaşma Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maç kadrosunda 12 oyuncu yer almadı

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Mislav Orsic, Siopis ve Fernandes'in yanı sıra Umut Bozok, Doğucan Haspolat, Kerem Şen, Bardhi, Serkan Asan, Emirhan Zaman, Hüseyin Türkmen, kaleciler Muhammet Taha Tepe, Erol Can Çolak ve Kağan Moradaoğlu maç kadrosunda yer almadı.

Teknik Direktör Nenad Bjelica yeni transferlerden Göktan Gürpüz ile Teklic'e ise ikinci yarıda şans verdi.

Son hazırlık maçı yarın

Bordo-mavili takımın 4 Temmuz'da başladığı Slovenya kampı yarın sona erecek.

Slovenya'nın Kranj takımı ile TSİ 12.00'da karşılaşacak Trabzonspor, kampı tamamlayıp akşam saatlerinde Trabzon'a hareket edecek.

AA