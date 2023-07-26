İstanbul

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu birinci maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris takımına konuk oldu.

Maçın 5. dakikasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Oliveira'nın şutunda, kaleci Gertmonas meşin yuvarlağı kornere çeldi.

21. dakikada yay gerisinde topla buluşan Yunus Akgün'ün çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

28. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun uzun attığı topu Zalgiris savunması sektirince Barış Alper Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı futbolcunun vuruşunda top yandan auta gitti.

31. dakikada Fofana'nın pasında Oyewusi ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Uruguaylı kaleci, bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

45+1. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası yayı içinden vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

47. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Galatasaray'ın çok adamla gol aradığı pozisyonda Zalgiris savunmasının uzaklaştırdığı topu orta sahada Nelsson kaptırdı. Soldan ceza sahasına giren Oyewusi düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0

67. dakikada Oliveira'nın ceza sahası yayı içinden vuruşunda, top üstten auta gitti.

75. dakikada sarı-kırmızılılar beraberliği yakaladı. Oliveira'nın soldan ortasında arka direkte yükselen Abdülkerim Bardakcı kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1

77. dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Gertmonas soluna uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.

78. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağ çaprazda ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Mertens'in vuruşunda, kaleci Gertmonas sağına uzanarak meşin yuvarlağı önledi. Altıpasta Halil Dervişoğlu, önünde bulduğu topu filelere gönderdi: 1-2

90+1. dakikada Zalgiris beraberliği yakaladı. Bupesu'nun soldan ortasında arka direkte uygun durumda bulunan Kazlauskas, tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2

90+2. dakikada Kazlauskas, golden sonra formasını çıkardığı için ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Halil Dervişoğlu golle döndü

Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu, çıktığı ilk maçta fileleri havalandırdı.

2020-2021 sezonunun ikinci yarısı ile 2021-2022 sezonda kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Halil Dervişoğlu, 1 sezon aradan sonra Galatasaray'a bu kez bonservisiyle geldi.

Sarı-kırmızılı formayla 432 gün sonra maça çıkan genç futbolcu, Zalgiris karşısında 78. dakikada fileleri havalandırdı.

Angelino sakatlandı

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Angelino sakatlanarak oyundan çıktı.

Galatasaray'da ilk resmi maçına Zalgiris karşısında çıkan 26 yaşındaki oyuncu, müsabakanın 83. dakikasında topsuz alanda kendini yere bıraktı. İspanyol sol bekin sağ alt baldırında sorun yaşadığı gözlendi.

Angelino, yerini 84. dakikada Leo Dubois'ya bıraktı.

Mücadelenin rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Savunma görevlerimizi doğru yapamadık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zalgiris'e birçok pozisyon verdiklerini aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Sentetik bir sahada oynadık. Maçtan önce soru işaretlerimiz vardı. Rakibimiz buna daha alışmış bir takım. Bizim için zorluklar vardı." dedi.

Hızlı hücumlara çıkan Zalgiris'e net pozisyonlar verdiklerini vurgulayan Buruk, "Bizim açımızdan olumsuz olan savunmadaki paylaşımlarımız. Nelsson, geçtiğimiz sezondan bu yana en kötü maçlarından birini oynadı. İlk maç olduğu için herkes hazır değil ama Şampiyonlar Ligi elemesinde daha iyi olmamız gerekiyordu. Takım savunması anlamında daha iyi oynamamız gerekiyordu. Benim için bugün negatif olan şey savunmadaki hatalar. Savunma görevlerimizi doğru yapamadık, doğru yerleşemedik." diye konuştu.

Okan Buruk, 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da yapacakları rövanş maçına daha hazır çıkacaklarını dile getirerek, "Genel olarak hazır olduğumuzu düşünüyoruz ama tabii ki yüzde 100'ümüzde değiliz. Rakibimiz 23 lig maçı, Avrupa kupası karşılaşmaları oynadı. Bize göre fiziksel olarak daha hazırlar. İlk maç bizim için önemli bir antrenman oldu. İkinci maça fiziksel ve psikolojik olarak daha hazır olacağız. Lig bittikten 3 hafta sonra yeni sezon hazırlıklarına başladık. Oyuncuların da mental olarak geri dönüşleri bazen zor oluyor." ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerden Cedric Bakambu'nun rövanş maçında oynayabileceği vurgulayan Buruk, "Bakambu'yu UEFA kadrosuna yazdık. İstanbul'da antrenmanlara devam ediyor. Döndükten sonra takımla antrenmanlara başladıktan sonra her şey yolunda giderse bir sonraki maçın kadrosunda olacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Cheburin: Çok enteresan bir karşılaşma oldu

Zalgiris Teknik Direktörü Vladimir Cheburin ise ilginç bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.

İstanbul'da 2 Ağustos Çarşamba günü yapacakları maçın zorlu geçeceğini aktaran Cheburin, "Hem oyun hem de skor açısından çok enteresan bir karşılaşma oldu. İki takım da çok net pozisyonlara girdi. Çok iyi çıkışlar yaptık ama maalesef birçok pozisyonu kullanamadık. Galatasaray'ın nasıl bir takım olduğunu öğrendik. Kendimizi nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi biliyoruz. Bu karşılaşma 2-2 bitti ama bir sonraki maç daha da zor olacak." diye konuştu.

Maça iyi hazırlandıklarını belirten Cheburin, "Galatasaray çok ciddi bir takım. Hazırlık ve bilgi toplamamız için zaman vardı. Bu maç için iyi hazırlandık. Kazanmak için fırsatlar yakaladık ama müsabaka 2-2 bitti. Rövanş maçı öncesi her şey yeniden başlıyor. Dün sahada isimlerin değil takımın oynadığını söylemiştim. Bugün bunu gördük. İkinci maçta elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA