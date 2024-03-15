Trabzonspor, Avcı'nın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 17 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 23 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.

Şampiyonluk sezonunda hiç yenilmedi

Karadeniz ekibi, teknik direktör Avcı idaresinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda üç büyük rakibine karşı hiç mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak sezonu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında yenilgisiz tamamladı.

Bu sezon sadece Fenerbahçe'yi yendi

Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 3 büyük maça çıkarken sadece Fenerbahçe'yi yendi.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde bu sezon oynadığı ilk maçta Fenerbahçe'yi İstanbul'da 3-2 yenerek 26 yıl sonra rakip sahada 3 puan çıkarmayı başardı.

Karadeniz ekibi, ancak son 2 karşılaşmada Galatasaray'a sahasında 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

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Maçlar ve sonuçlar

Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon                                                     
2020-2021    Trabzonspor-Galatasaray: 0-2
2020-2021    Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2
2020-2021    Trabzonspor-Fenerbahçe: 0-1
2020-2021    Galatasaray-Trabzonspor: 1-1
2021-2022    Trabzonspor-Galatasaray: 2-2
2021-2022    Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-1
2021-2022    Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2
2021-2022    Galatasaray-Trabzonspor: 1-2
2021-2022    Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1
2021-2022    Trabzonspor-Beşiktaş: 1-1
2022-2023    Trabzonspor-Galatasaray: 0-0
2022-2023    Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2
2022-2023    Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0
2022-2023    Galatasaray-Trabzonspor: 2-1
2023-2024    Fenerbahçe-Trabzonspo: 2-3
2023-2024    Trabzonspor-Galatasaray: 1-5
2023-2024    Beşiktaş-Trabzonspor: 2-0
 

Kaynak: AA