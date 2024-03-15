Trabzonspor, Avcı'nın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 17 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 23 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.

Şampiyonluk sezonunda hiç yenilmedi

Karadeniz ekibi, teknik direktör Avcı idaresinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda üç büyük rakibine karşı hiç mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak sezonu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında yenilgisiz tamamladı.

Bu sezon sadece Fenerbahçe'yi yendi

Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 3 büyük maça çıkarken sadece Fenerbahçe'yi yendi.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde bu sezon oynadığı ilk maçta Fenerbahçe'yi İstanbul'da 3-2 yenerek 26 yıl sonra rakip sahada 3 puan çıkarmayı başardı.

Karadeniz ekibi, ancak son 2 karşılaşmada Galatasaray'a sahasında 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

Maçlar ve sonuçlar

Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon

2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray: 0-2

2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2

2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe: 0-1

2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor: 1-1

2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray: 2-2

2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-1

2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor: 1-2

2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor: 1-2

2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş: 1-1

2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray: 0-0

2022-2023 Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2

2022-2023 Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0

2022-2023 Galatasaray-Trabzonspor: 2-1

2023-2024 Fenerbahçe-Trabzonspo: 2-3

2023-2024 Trabzonspor-Galatasaray: 1-5

2023-2024 Beşiktaş-Trabzonspor: 2-0

