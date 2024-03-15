Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'de 7 haftadır kazanamayan ve bu süreçte sadece 2 puan alabilen başkent temsilcisi, 30 puanla küme düşme hattıyla aynı puanda bulunuyor. Düşme hattının bir basamak üstünde 16. sırada haftaya giren MKE Ankaragücü, rakibini yenerek galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde RAMS Başakşehir ise son 3 maçta gol yemeden galibiyetler aldı. Haftaya 42 puanla 6. sırada giren İstanbul temsilcisi, Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veriyor.

Emre Belözoğlu, eski takımına karşı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, eski takımına karşı sınav verecek.

Sezon RAMS Başakşehir'de başlayan ve ilk 3 haftada yaşanan mağlubiyetlerden sonra görevini bırakan Belözoğlu, yaklaşık 2 yıl geçirdiği turuncu-lacivertlilerle başarılı sonuçlar elde etmişti. Belözoğlu yönetiminde ligi 2021-2022 sezonunda 4'üncü, 2022-2023'te ise 5'inci sırada bitiren Başakşehir, genç teknik adamla Türkiye Kupası'nda ise final oynama başarısı göstermişti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 3-3 berabere sona ermişti.

MKE Ankaragücü'nde 2 eksik

MKE Ankaragücü'nde sakatlıkları bulunan 2 futbolcu, yarın forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan kaleci Ertaç Özbir ile stoper Mert Çetin, kadroda olmayacak.

Takımla çalışmalara başlayan Ali Sowe ile Efkan Bekiroğlu'nun ise kadroda yer alması bekleniyor.

MKE Ankaragücü rakibini 15 maçtır yenemiyor

MKE Ankaragücü, rakibi karşısında oynadığı son 15 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.

Medipol Başakşehir, son 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısındaki son galibiyetini 13 yıl önce 24 Nisan 2011'de deplasmanda 4-1 kazandığı maçta aldı.

İki takım arasındaki son 11 Süper Lig maçının 10'unu da İstanbul ekibi kazandı.