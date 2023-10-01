Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanda, Pendikspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise koordinasyon çalışmasının ardından rondo ve sonuçlandırma çalışması yaptı.

Bordo-mavili takımda antrenman öncesi 29 yaşına giren Mısırlı oyuncu Trezeguet'in doğum günü, pasta kesilerek kutlandı.

Takım arkadaşları Anastaios Bakasetas ve Evren Eren Elmalı Trezeguet'e pasta yedirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

AA