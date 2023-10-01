Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 3. dakikada öne geçti. Dzeko'nun ceza sahası içine etkili pasında Tadic, sol çaprazda topu bekletmeden içeri çevirdi. Szymanski altıpas üzerinden topu ağlara gönderdi: 1-0.

21. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasında topla altıpasın solunda buluşan Dzeko'nun şutunda, Emirhan Topçu araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

23. dakikada sağdan Minchev'in ortasını ceza sahası içinde sol çaprazda iyi kontrol eden Varesanovic'in şutunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi.

38. dakikada Fenerbahçe'nin golü VAR kararıyla iptal edildi. Szymanski'nin savunma arkasına ara pasına hareketlenen Fred, ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Brezilyalı orta sahanın bekletmeden arka direğe pasında Dzeko, topu ağlarla buluşturdu. Hakem önce orta noktayı gösterse de VAR'dan gelen uyarının ardından golü iptal ederek elle oynama gerekçesiyle serbest vuruş kararı verdi.

45. dakikada Tadic'in ara pasında penaltı noktası civarında Dzeko'nun şutunda top direk dibinden auta gitti.

Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Ülker

Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Deniz Caner Özaral

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Mithat Pala, Shelvey, Gustavo, Varesanovic, Benhur Keser, Minchev

Gol: Dk. 3 Szymanski (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 45+3 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

AA