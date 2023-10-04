Haber: Beyza Betül Cihan

Hayrat Belediyesi çalışanları 44 yaşındaki Yaşar Kılıçarslan, sonuç olarak kapanan yolu temizlemek için kamyonetiyle çalışma yapıyordu. Ancak kötü hava koşulları ve vade kayganlığı nedeniyle korkunç bir kaza meydana geldi.

Kamyonet, şarampole devrildi ve olay yerine hemen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Maalesef kazada ağır yaralanan Yaşar Kılıçarslan, Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatta kalan acı bir şekilde hayatını kaybetmişti.