İstanbul

Katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklu yargılanan gazeteci Merdan Yanardağ'a "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Merdan Yanardağ ve avukatları katıldı.

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile bazı partililer de duruşmada izleyici olarak yer aldı.

Mütalaanın okunmasının ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık Yanardağ'ın, "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanık Yanardağ'ın tahliyesine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Merdan Yanardağ'ın katıldığı Tele 1 adlı televizyon kanalında 20 Haziran 2023'te yayımlanan programdaki açıklamalarının "PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerine başvurmayı teşvik edecek" nitelikte bulunduğu belirtilmişti.

İddianamede, bu kapsamda Yanardağ'ın "basın yoluyla suçu ve suçluyu övme" ile "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

AA