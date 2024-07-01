T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde Efes ve Hierapolis’i aydınlatan SICPA Türkiye sizi, Topkapı Sarayı’nda da başlayacak Gece Müzeciliği deneyimini ilk yaşayanlardan olmaya davet ediyor.

İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed tarafından 1460-1478 yılları arasında yaptırılan ve sonradan gelen padişahlar döneminde eklenen ilave yapılarla günümüzdeki hâlini alan Topkapı Sarayı gece müzeciliğine açılıyor. Bu eşsiz eserin bilet ve bilet ürünlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve satış kanallarının yönetilmesi hizmetlerini sunan SICPA Türkiye’nin Efes ve Hierapolis’teki örnek uygulamaları ve önerileriyle Milli Saraylar Başkanlığı tarafından Topkapı Sarayı’nda hayata geçirilen Gece Müzeciliği’nin, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

SICPA Türkiye, dijital uygulamasıyla 17 farklı dilde sesli rehberlik hizmeti veriyor

2018 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığı’na bağlı 83 müze ve örenyeri ile 12 bilet satış noktasında hizmet veren SICPA Türkiye, geliştirdiği dijital uygulama sayesinde, ülke genelindeki 44 Müze ve Örenyerine gelen ziyaretçilere, 17 farklı dilde sesli rehberlik desteği sağlıyor.

Gündemlerinizin ve programınızın uygun olması halinde sizleri de, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gece müzeciliğine açılan Topkapı Sarayı’nı ilk defa ışıklar altında akşam gezmeye ve bu eşsiz deneyimi birlikte yaşamaya ne dersiniz?

YENİDEN PARK ORMAN ZAMANI

Bir yanda doğa bir yanda gastronomi ve bir yandan dünyaca ünlü sanatçıların konserleri. İstanbul’un en büyük etkinlik mekanlarından Park Orman yeni çehresiyle kapılarını açmaya hazırlanıyor. Mekan Bonus Park Orman adıyla doğal dokusu korunarak Doğuş Grubu tarafından Garanti BBVA işbirliğiyle yenilendi. Bonus Parkorman’da sürdürülebilirlik üzerine topraksız tarım alanı ve atıksız mutfak gibi bölümler de yer alacak. Alandaki 21 yapının yenilenmesiyle 12 ay boyunca hizmet verilmesi amaçlanıyor. Mevcut yapıların doğaya saygılı bir şekilde onarıldığı ve korunduğu Bonus Park Orman yatırımlarıyla gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakmayı hedefliyor. Mekanda etkinlik sahnelerinin yanı sıra çocuklara yönelik oyun alanları ve açık ofis gibi bölümler bulunacak. Parkorman yenilenen haliyle ilk ziyaretçilerini hafta sonu gerçekleşen İKSV Gezgin Salon Festivali’yle ağırladı. Sahneye 2 gün boyunca Hey Douglas, Travis ve Büyük Ev Abluka gibi yerli ve yabancı gruplar çıktı. Yaz boyunca Babylon Soundgarden, Massive Attack, Judas Priest, Monkey Project-Unforbidden Festival gibi büyük etkinlikler yapılacak. Açık hava sinemaları, tiyatrolar, stand up gösterileri ve performans sanatları gibi birçok etkinliğin tasarlandığı alanın İstanbul’un yeni cazibe merkezi olması hedefleniyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) yeni Kurumsal İletişim Direktörü Didem Ermiş Sezer oldu

Didem Ermiş Sezer, Kurumsal İletişim Direktörü olarak 1 Temmuz 2024’ten itibaren vakfın Kurum Kimliği ve Yayınlar, Medya İlişkileri, Stüdyo ve Arşiv departmanlarının yönetiminden sorumlu olacak. 2003’ten bu yana İKSV ekibinde yer alan ve 2019’dan bu yana da İletişim Grup Direktörlüğünü üstlenen Ayşe Bulutgil, yurtdışına taşınma kararı nedeniyle görevinden ayrılırken, sene sonuna kadar danışman olarak İKSV’ye destek vermeyi sürdürecek.

Didem Ermiş Sezer, lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar programında, yüksek lisansını ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde tamamladı. 2004-2009 arasında Helsinki Yurttaşlar Derneği’nde (hYd) insan hakları, demokratikleşme ve diyalog konulu projelerde çalıştı. 2009’da İKSV’nin Kurum Kimliği ve Yayınlar ekibine katıldı ve 2017’den bugüne kadar bu departmanın direktörlüğünü üstlendi. Geçtiğimiz 15 yıl boyunca İKSV'de yürütülen strateji çalışmalarında ve web siteleri ile İKSV yayınları da dahil olmak üzere vakıf iletişiminin kurgulanmasında etkin rol üstlendi. Dilin kültürle ilişkisini irdeleyen “Dile Kolay” podcast serisi, İKSV’nin 40 yıllık tarihini anlatan i-ka-se-ve kitabı, festival ve bienaller için yayımlanan çocuk kitapları gibi özel projelerin fikir geliştirme ve yapım aşamalarında görev aldı.

Didem Ermiş Sezer’in direktörlüğünü üstlendiği İKSV Kurumsal İletişim departmanında Kurum Kimliği ve Yayınlar ekibi Erim Şerifoğlu, Medya İlişkileri ekibi de Elif Ekinci’nin liderliğinde çalışmalarına devam edecek.

Türkiye’nin gerçek Meksikalısı Bu Aşk hikayesiyle doğdu

Lezzet müdavimlerinin yakından tanıdığı Ranchero Restaurant’ın kuruluşuna da ilham olan, biri Türk diğeri Meksikalı iki gencin, henüz 20’li yaşlarına gelmeden dil eğitimi için gittikleri Londra’da tanışmalarıyla başlayan aşk hikayesinin anlatıldığı the Ranchero Story: “Ateşli Bir Aşk” filminin galası, Şehrin Meksikalısı’nın Ataşehir Watergarden şubesinde yapıldı.

Kökleri Aztek ve Mayalara kadar uzanan binlerce yıllık kadim bir kültürü temsil eden 2010 yılında Unesco Dünya Kültür Mirası listesine de alınan Meksika mutfağı Tacolardan Burritolara, Nachoslardan Totoposlara farklı pek çok özel lezzeti bünyesinde barındırıyor. Şehrin Meksilkalısı Ranchero okyanus ötesinin bu renkli kültürünü ve ona keyif katan orijinal tariflerini, 2005 yılından bu yana lezzet müdavimleriyle buluşturuyor.

İlk defa deneyenlerinin vazgeçilmezleri arasına giren, bu yemeklerin anavatanından gelenlerin ise ‘Meksika’da nasılsa burada da aynısı, hatta daha iyisi dediği Ranchero Zonguldak Kozlulu Rıza Tanyeri ile Meksikalı Patricia Gonzales’in 70’li yıllarda Londra’da başlayan aşkından doğdu. İki gencin filmlere konu olacak türden aşk hikayesi kısa film ile ölümsüzleşti. Başrolde bu aşkın ana aktörleri Rıza Bey ve Patricia (Selma) Hanımın yer aldığı biyografi tadındaki kısa filmde ikili Ranchero’nun doğuşuna temel olan bu büyük aşın nasıl başladığını, nasıl alevlenip Meksika’da evliliğe gittiğini ve Türkiye’ye uzanış hikayesini kendi ağızlarından anlatıyor.

Sırada kitap var!

70’li yıllarda eşi Rıza Tanyeri ile Zonguldak Kozlu’ya yerleşen ve o dönem Türkiye’nin belki de ilk Meksikalı gelini olan Selma Patrica Gonzalez Tanyeri, Ranchero Story: “Ateşli Bir Aşk” filminin galasında kitap müjdesi de verdi. Selma Patrica Gonzalez Tanyeri’nin, binlerce kilometre uzaklıktaki anavatanından dilini, kültürünü, yaşam tarzını bilmediği topraklara gelişi ve burada kimi zaman güldüren kimi zaman duygulandıran, kimi zaman şaşırtan birbirinden ilginç anılarla dolu yaşam hikayesi, çok yakında kitap haline getirilecek.

BİR ZAMANLAR GELECEK: 2121

Gelecekte dünyamızda sınırlı yaşamlar sunacak olan iklim krizi hayatlarımızda ne tarz değişiklikler yaratacak? Yeni doğan bir birey yaşlı bir bireyin yerini mi alacak. Bilim kurgu filmleriyle dikkat çeken yönetmen Serpil Altın’ın yeni filmi ‘Bir Zamanlar Gelecek: 2121’ bu sorulara gerçekçi bir distopyayla cevap arıyor.

Film gelecekte yeraltında yaşamak zorunda olan bir ailenin çelişkilerini, sorgulamalarını ve isyanlarını konu alıyor. Çoğu insanın öldüğü yeryüzünde hayatta kalmayı başaran bir grup insan yerin altında bloklar kurup orada yaşamaya başlar. 2121 yılında koloni sistemini kontrol eden genç yönetimin aldığı ‘Kıtlık Kanunları’na göre dünyaya gelecek genç hayatın karşılığında bir yaşlının hayatının sonlanması zorunludur. Yeraltı bloklarında yaşayan dört kişilik bir ailenin hayatı da yeni doğacak bir bebek nedeniyle değişir.

Senaristliğini Serpil Altın ve Korhan Uğur’un üstlendiği filmin başrollerinde Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu yer alıyor. Filmle ilgili Star Wars kitabının yazarı Michael Stackpole ‘Bu harika bir film, üstelik Türkiye’den geliyor. Muhteşem görselleri ve harika oyuncu performansların ı izlerken gözlerinizi perdeden almayacaksınız’ yorumunda bulunmuş.

Amerika’da vizyona girecek ilk yerli bilim kurgu filmi olacak ‘Bir Zamanlar Gelecek: 2121’ ilk önce ülkemizde vizyona girecek. Katıldığı uluslararası festivallerden de ödül kazanan film bu hafta vizyona girdi.

DUMAN’DAN 11 YIL SONRA YENİ ALBÜM

11 yıl önce yayımlanan 'darmaduman' albümü ile uzun süre satış listelerinde bir numarada kalan DUMAN, hayranlarına sosyal medya hesaplarından verdikleri müjdeli haberi sonrası ilk iki şarkıyı hayranları ile paylaştı.

Güçlü performansları ile tartışmasız Türk rock müzik sahnesinin efsaneleşen grubu Duman, hayranları daha fazla bekletmeden albümden Kufi ve Nerde Benim Kafam şarkılarını tüm dijital müzik platformlarında dinlemeye açtı.

16 şarkıdan şarkıdan oluşan albümün diğer şarkıları yakında yayınlanmaya devam edecek.

Baba – Kız single’da buluştu

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Ersan Erdura sözleri Ayça Erdura’ya, müziği kendine ait olan, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan “Daima İstanbul” isimli yeni single’ı ile bugün (28 Haziran Cuma günü) müzikseverlerle buluşuyor.

Ersan Erdura “Daima İstanbul” diyor

Türkiye'nin Elvis Presley’i olarak anılan Ersan Erdura’nın, kızı – yazar Ayça Erdura ile buluştuğu “Daima İstanbul” isimli şarkıda yer alan şiir bölümü de Ayça Erdura tarafından seslendirildi.