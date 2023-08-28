İstanbul

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kafkas, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın iyi bir takım oluşturduğunu söyledi.

Hurma'nın genç futbolcuların yanı sıra genç teknik adamları da futbola kazandırdığına dikkat çeken Kafkas, "Bunlardan birisi de bendim. Kendisi bizim için abiden ötedir. Fatih Karagümrük'ün şu anda, ileride çok başarılı olacağını düşündüğüm çok genç bir teknik adamı var." ifadelerini kullandı.

"3 hafta üst üste deplasmanda oynamak çok zor"

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine devam eden Tolunay Kafkas, şunları söyledi:

"İlk yarıda yeni gelen arkadaşlarımızla öne pres yapma konusunda sıkıntı yaşadık ve çok geriye çekildik. Belki de geldiğim 5 ay içinde bu kadarı olmamıştı. İkinci devrede saha dizilişini değiştirip koşu alanını kısalttık. Oyun ve pozisyon olarak bizim kazanmamız gerekiyordu. Karagümrük'e sonraki maçlarında başarılar diliyorum."

Geride kalan 3 lig maçını da İstanbul'da oynamaları hatırlatılan Kafkas, fikstür açısından zor bir periyot yaşadıklarını belirterek şöyle devam etti:

"3 hafta üst üste İstanbul'a geldik. Zor bir fikstür çektik. 3 hafta üst üste deplasmanda oynamak çok zor. Bu hafta Fenerbahçe ile iç sahada oynayacağız. Sonrasında milli takım arası olacak. Bu aranın ardından ben takımın çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Kasımpaşa maçında dramatik bir yenilgi aldık puan alabilirdik. Rakibinizle oynadığınız maçlarda yenilmemek önemli. Kasımpaşa'ya karşı şu anda eksi 2 puanımız var. 7 haftada 5 deplasman maçımız olacak. Mutlaka bu deplasman maçlarından galibiyet almamız gerekiyor. Tabii ki lig çok uzun bir maraton. Önemli olan bu uzun süreci en iyi şekilde tamamlamak."

Son olarak Eryaman Stadı'na döneceklerine değinen Kafkas, "Büyük ihtimalle gelecek hafta büyük taraftarımızla buluşup Fenerbahçe maçını 25 bin kişi önünde oynayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

AA