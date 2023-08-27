55. dakikada Thiam'ın pasında topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kale gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak az farkla direğin üzerinden auta çıktı.
63. dakikada Kayserispor atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cardoso'nun şutunda kaleci Okan Kocuk sağına uzanarak kale direğinin dibinden topu kontrol etti.
65. dakikada sol kanattan Cardoso'nun penaltı noktası çıkardığı ortaya hareketlenen Karimi'nin kafa vuruşunda topu kaleci Okan Kocuk ayaklarıyla uzaklaştırdı.
75. dakikada Laura'nın savunmanın arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Fofana kaleciye karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
81. dakikada sağ kanatta topla buluşan Schindle'nin ortasında altıpas içerisine koşu yapan Laura uygun pozisyonda kafa vuruşunu yapamayınca meşin yuvarlak taca çıktı.
Karşılaşma Mondihome Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
AA