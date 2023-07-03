İstanbul'un en önde gelen ve yaptığı Organizasyon ve partilerden adından oldukça söz ettiren gece hayatına yön veren Ünlü Işletmeci Tolga Karadeniz yaz sezonunu Moskova'nın ünlü Pop Şarkıcılarını ağırlayarak açtı.İstanbul'da ilk kez ve sadece Podium Exclusive Club'da popüler şarkı 'Vahşi Dişi Aslan'ın Sanatçıları Alex & Rus'u misafir etti .Ardından Giyim tarzı ve yaptığı her şey ile magazin gündeminden düşmeyen Ünlü isimlerden Tuğba Ekinci konserleri ile start verdi.Tuğba Ekinci konseri ile mekanda coşku doruk noktasına çıktı.

Ünlü Işletmecilerden Tolga Karadeniz, basına "Tuğba Ekinci , Alex&Rus eventlerine bu kadar yoğun bir katılım beklemiyorduk.Eventlerimiz artarak devam edecek.Ünlü isimleri sevenleri ile buluşturmaya devam edeceğiz. Doğum günü , Bekarlığa veda , Özel davet ve Ödül törenleri ve Organizasyonlarınızı Podium Club Exclusive'de yapabilirsiniz. Çarşamba,Perşembe,Cuma Cumartesi,Pazar günleri 22:30 05:00 arası açığız.Toplu taşıma araçları ile bize kolayca ulaşabilirsiniz.Rus Müzikler ve En iyi Hit Müzikleri dinleyeceğiniz ve eğleneceğiniz mekanların arasındayız. Bunların dışında özel bar servisi, özel alkollü kokteyller sunmaktayız. Sürprizlerimiz bitmiyor, Gogo Dansları, Darbuka, Göbek Dansları ve daha fazlasının yer aldığı gösterilerimizle siz de şaşıracaksınız" diyerek açıklamalarını bitirdi.