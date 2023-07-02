İSTANBUL- Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın boşanacakları bir süredir konuşuluyor. Sanat camiasının gözde çiftlerinden Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, yollarını ayırmaya karar verdi. 8 yıl önce nikah masasına oturan oyuncu ikilinin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya devam ediyor. Ceyda Düvenci'nin sosyal medyada yapılan bir yoruma verdiği yanıt ise, adeta itiraf niteliğindeydi. Son olarak ise oğulları Ali'nin doğum günün kutlayan çiftin paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı. Ünlü çiftin hayranları evliliklerine bir şans daha vermelerini istedi.

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI

Son olarak ise oğulları Ali'nin doğum günün kutlayan çiftin paylaşımına takipçilerinden yorum yağdı. Ünlü çiftin hayranları evliliklerine bir şans daha vermelerini istedi.

Hayranlarından ünlü çiftin paylaşımlarına yorum yağdı:

'Çok dillendirdiniz sevginizi, nazara geldiniz'

'Hayat size evlatlarınızla birlikte çok güzel günler göstersin inşallah'

'Kadın asil, tescilli güzel, adam güzel mis gibi aile insanı, hadi o haberleri es geçip, bir daha el ele, akıntıya karsı 1 kürek 1 kürek daha...'

'Siz birlikteyken çok güzeldiniz nazar değdi, yine yeniden bir deneyin, ne güzel bir aileydiniz. Hep sıkıntılarımız oluyor ama biraz sabır…'

HABER: GİZEM ÇAKAL